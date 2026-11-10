Katliamcı HABAŞ’a yağdırılan teşvikler, Erdoğan’ı şaşırtan fon soygunu listesi…

18 işçinin katili HABAŞ’a 2025'te devletten tam 18 milyar lirayı aşan vergi indirimi ve teşvik verildiği ortaya çıktı. soL TV hem HABAŞ katliamının ayrıntılarını, hem de Erdoğan’ın “Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler” dediği fon vurgunu listesinin şaşırtıcı olmayan öyküsünü aktarıyor.