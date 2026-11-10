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Katliamcı HABAŞ’a yağdırılan teşvikler, Erdoğan’ı şaşırtan fon soygunu listesi…

18 işçinin katili HABAŞ’a 2025'te devletten tam 18 milyar lirayı aşan vergi indirimi ve teşvik verildiği ortaya çıktı. soL TV hem HABAŞ katliamının ayrıntılarını, hem de Erdoğan’ın “Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmişler” dediği fon vurgunu listesinin şaşırtıcı olmayan öyküsünü aktarıyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 10.11.2026 , 20:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 , 20:45

soL TV Haber Bülteni, günün öne çıkan başlıklarının konuşulmayan ayrıntılarına odaklanmaya devam ediyor.

soL TV bugün işçi katili HABAŞ’ın devlet teşvikli öyküsünü aktarırken, Erdoğan’ın “ummadığı insanlar” listesinde yer alan fon soyguncularının tamamının atamasının altındaki imzayı hatırlatıyor.

soL TV Haber Bülteni’ni izlemek için: 

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