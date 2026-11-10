Katliamcı HABAŞ’a yağdırılan teşvikler, Erdoğan’ı şaşırtan fon soygunu listesi…
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 10.11.2026 , 20:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 , 20:45
soL TV Haber Bülteni, günün öne çıkan başlıklarının konuşulmayan ayrıntılarına odaklanmaya devam ediyor.
soL TV bugün işçi katili HABAŞ’ın devlet teşvikli öyküsünü aktarırken, Erdoğan’ın “ummadığı insanlar” listesinde yer alan fon soyguncularının tamamının atamasının altındaki imzayı hatırlatıyor.
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