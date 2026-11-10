TKP, HABAŞ genel merkezi önünden seslendi: Hesap vermeden kaçamazsınız! İşçilerin hesabını soracağız!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da yaşanan ve 18 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın hesabını sormak için Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, bugün HABAŞ'ın Kartal'daki genel merkezi önünde bir eylem düzenledi.

Şirketin kapısına dayanan komünistler, "İşçi katili HABAŞ patronu hesap verecek" diye haykırdı.

Eylemde konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, şöyle seslendi:

"İşte genel merkezinizin önündeyiz! Patronlar neredesiniz? Kapınıza geldik. Hatırlatmaya geldik. Bu iş cinayetinden hesap vermeden kaçamazsınız! İşçi dostlarımızın, hayatını yitiren dostlarımızın hesabını soracağız!"

Dincel, 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın tesadüf olmadığını belirterek, "Ortaya çıkan tabloya bir iş cinayeti bile diyemiyoruz, karşımızda bir felaket var. Peki bu bir tesadüf mü? Hayır, göz göre göre denetimsizliğin, göz göre göre kâr hırsının sonucu olarak ortaya çıktı" dedi.

İş cinayetlerinin tek bir fabrikanın meselesi olmadığını söyleyen Dincel, "Sekiz ay içinde 1509 işçi hayatını kaybetti. Savaşta mıyız arkadaşlar? Hayır, savaşta değiliz; bu işçiler birilerinin zenginliğine zenginlik katmak için hayatını kaybetti. Bu ölümlerin nedeni denetimsizlik, nedeni daha fazla kâr etme hırsı" ifadelerini kullandı.

Patronların tüccar zihniyetine karşı emekçileri örgütlenmeye çağıran Dincel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Emekçinin hakkını gasbetmek için bin bir yol arayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülker'inden Habaş'ına, Koç'undan Sabancı'sına hepsi aynı, hepsi sömürücü. Bu sömürü düzeninin başında oturuyorlar; işçileri katlediyor, sömürüyorlar. Bu yüzsüzlüğün hesabını daha fazla örgütleyerek soracağız; fabrika fabrika, mahalle mahalle örgütleneceğiz. Habaş'ın başındaki patronun peşini bırakmayacağız. Bugünkü eylemimiz ne ilk ne son olacak; o katledilen işçilerin hesabını Habaş'tan soracağız."

Açıklamanın ardından HABAŞ'ın genel merkez binasına kırmızı boya atan komünistler, "Patronların ensesindeyiz" sloganıyla haykırdı.

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