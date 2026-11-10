TKP'den HABAŞ'taki işçi katliamına ilişkin açıklama: Bu acımasızlık son bulmalı!
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 10.11.2026 , 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 , 19:08
Türkiye Komünist Partisi (TKP), İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 17 işçinin hayatını kaybettiği, 14 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, yaşananların holdingler düzeninin yarattığı sonuçlardan biri olduğu belirtilerek HABAŞ bünyesindeki tüm işletmelerin derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmesi çağrısında bulunuldu.
TKP, 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından fabrika yönetiminin ve devlet yetkililerinin yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin tespit edilmesi, yakınlarına sağlıklı bilgi verilmesi konusunda yetersiz kaldığını kaydetti.
Açıklamada, aynı fabrikada geçtiğimiz ay da bir işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, "Aradan bir ay geçmedi ve şimdi on yedi işçi kardeşimizi daha yitirmiş bulunuyoruz. Korkarız ki yitirdiğimiz işçi sayısı daha da artacak" denildi.
'Büyük bir serveti elinde bulunduran bir holding var karşımızda'
TKP, HABAŞ'ın demir çelik üretiminin yanı sıra sınai gaz üretimi başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir holding olduğuna dikkat çekti. Holdingin kendi tanıtımlarında Türkiye'nin demir çelik ihracatında ilk sırada yer aldığını belirttiği hatırlatılan açıklamada, milyar dolarlık cirolara ve binlerce çalışana sahip şirketin işçilerinin ağır çalışma koşulları altında, yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, holdingin patronu Mehmet Rüştü Başaran'a da işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:
"İşte bu işletmenin ve bağlı olduğu holdingin patronu Mehmet Rüştü Başaran. Başaran’ın servetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Dünya zenginler listesinde ismi geçiyor."
TKP, HABAŞ bünyesindeki iş cinayetleri ve işçi yaralanmalarının süreklilik taşıdığını ifade ederek, yaşanan patlamanın yalnızca teknik bir arıza ya da kaza olarak ele alınamayacağını vurguladı.
'Asıl nedenler raporlarda yer almayacak'
Patlamanın ardından teknik raporlar hazırlanacağını ve soruşturma yürütüleceğini belirten TKP, bu süreçlerin sorumluluğun asıl kaynaklarını ortaya çıkarmayacağı görüşünü dile getirdi.
Açıklamada, "Büyük ihtimalle ne bu hazırlanan raporlarda ne de soruşturmada katliama yol açan asıl nedenler yer alacak. Holding ve patronunun para hırsı ve açgözlülüğüne ilişkin tek bir söz bile edilmeyecek" ifadeleri kullanıldı.
TKP, HABAŞ'ın faaliyetlerinin Bakırçay havzasındaki çevresel etkilerine de dikkat çekerek, holdingin bölgenin havasını ve suyunu kirlettiğini, işçilerin emeğinin sömürüldüğünü savundu. Açıklamada, soruşturma ve raporlarda sorumluluğun çalışanlara ve bazı yöneticilere yüklenebileceği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:
"Büyük ihtimalle çalışanların ve seçilen kimi sorumlu yöneticiler kusurlu sayılacak."
TKP'den HABAŞ'ın devletleştirilmesi çağrısı
TKP, yaşananların arkasında holdinglerin kâr ve servet birikimini önceleyen düzeninin bulunduğunu belirterek, çözümün büyük işletmelerin kamulaştırılmasından geçtiğini vurguladı.
Açıklamada, "Holdinglerin bu saltanat düzeni emeğin sömürüsünü, memleketin yağmasını, yani servetine servet katmayı her şeyin üstünde sayıyor. Bu uğurda memleketi de, halkı da, işçinin canını da gözden çıkarmakta hiçbir tereddüt duymuyor" denildi.
TKP, HABAŞ bünyesindeki bütün işletmelerin bedelsiz olarak devletleştirilmesini istedi. Demir çelik üretiminin ülkenin kalkınması ve halkın çıkarları doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirten parti, işçi sağlığı ve güvenliğinin güvence altına alınması, çalışanların insanca koşullarda ve emeklerinin karşılığını alarak çalışması çağrısı yaptı.
Açıklama, "Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik İşletmesinde yaşanan katliam holdingler düzeninin gaddarlığından başka bir şey değildir. Ve evet bu acımasızlık artık son bulmalıdır" ifadeleriyle sona erdi.
TKP, son olarak "Holdingler servetlerine servet katsın diye tek bir işçi daha ölmemelidir" dedi.
soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.