TKP'den HABAŞ'taki işçi katliamına ilişkin açıklama: Bu acımasızlık son bulmalı!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 17 işçinin hayatını kaybettiği, 14 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yaşananların holdingler düzeninin yarattığı sonuçlardan biri olduğu belirtilerek HABAŞ bünyesindeki tüm işletmelerin derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmesi çağrısında bulunuldu.

TKP, 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından fabrika yönetiminin ve devlet yetkililerinin yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin tespit edilmesi, yakınlarına sağlıklı bilgi verilmesi konusunda yetersiz kaldığını kaydetti.

Açıklamada, aynı fabrikada geçtiğimiz ay da bir işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, "Aradan bir ay geçmedi ve şimdi on yedi işçi kardeşimizi daha yitirmiş bulunuyoruz. Korkarız ki yitirdiğimiz işçi sayısı daha da artacak" denildi.

'Büyük bir serveti elinde bulunduran bir holding var karşımızda'

TKP, HABAŞ'ın demir çelik üretiminin yanı sıra sınai gaz üretimi başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük bir holding olduğuna dikkat çekti. Holdingin kendi tanıtımlarında Türkiye'nin demir çelik ihracatında ilk sırada yer aldığını belirttiği hatırlatılan açıklamada, milyar dolarlık cirolara ve binlerce çalışana sahip şirketin işçilerinin ağır çalışma koşulları altında, yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, holdingin patronu Mehmet Rüştü Başaran'a da işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İşte bu işletmenin ve bağlı olduğu holdingin patronu Mehmet Rüştü Başaran. Başaran’ın servetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Dünya zenginler listesinde ismi geçiyor."

TKP, HABAŞ bünyesindeki iş cinayetleri ve işçi yaralanmalarının süreklilik taşıdığını ifade ederek, yaşanan patlamanın yalnızca teknik bir arıza ya da kaza olarak ele alınamayacağını vurguladı.

'Asıl nedenler raporlarda yer almayacak'

Patlamanın ardından teknik raporlar hazırlanacağını ve soruşturma yürütüleceğini belirten TKP, bu süreçlerin sorumluluğun asıl kaynaklarını ortaya çıkarmayacağı görüşünü dile getirdi.

Açıklamada, "Büyük ihtimalle ne bu hazırlanan raporlarda ne de soruşturmada katliama yol açan asıl nedenler yer alacak. Holding ve patronunun para hırsı ve açgözlülüğüne ilişkin tek bir söz bile edilmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

TKP, HABAŞ'ın faaliyetlerinin Bakırçay havzasındaki çevresel etkilerine de dikkat çekerek, holdingin bölgenin havasını ve suyunu kirlettiğini, işçilerin emeğinin sömürüldüğünü savundu. Açıklamada, soruşturma ve raporlarda sorumluluğun çalışanlara ve bazı yöneticilere yüklenebileceği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Büyük ihtimalle çalışanların ve seçilen kimi sorumlu yöneticiler kusurlu sayılacak."

TKP'den HABAŞ'ın devletleştirilmesi çağrısı

TKP, yaşananların arkasında holdinglerin kâr ve servet birikimini önceleyen düzeninin bulunduğunu belirterek, çözümün büyük işletmelerin kamulaştırılmasından geçtiğini vurguladı.

Açıklamada, "Holdinglerin bu saltanat düzeni emeğin sömürüsünü, memleketin yağmasını, yani servetine servet katmayı her şeyin üstünde sayıyor. Bu uğurda memleketi de, halkı da, işçinin canını da gözden çıkarmakta hiçbir tereddüt duymuyor" denildi.

TKP, HABAŞ bünyesindeki bütün işletmelerin bedelsiz olarak devletleştirilmesini istedi. Demir çelik üretiminin ülkenin kalkınması ve halkın çıkarları doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirten parti, işçi sağlığı ve güvenliğinin güvence altına alınması, çalışanların insanca koşullarda ve emeklerinin karşılığını alarak çalışması çağrısı yaptı.

Açıklama, "Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik İşletmesinde yaşanan katliam holdingler düzeninin gaddarlığından başka bir şey değildir. Ve evet bu acımasızlık artık son bulmalıdır" ifadeleriyle sona erdi.

TKP, son olarak "Holdingler servetlerine servet katsın diye tek bir işçi daha ölmemelidir" dedi.

Bu acımasızlık son bulmalı! Aliağa’da faaliyet yürüten HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım Pazartesi günü bir katliam yaşandı. Fabrikanın bir bölümü yerle bir olurken çok sayıda işçi öldü ya da yaralandı. Fabrika yönetimi ve devlet yetilileri gün boyunca ölen ve yaralanan işçileri tespit etmeyi, işçilerin yakınlarına sağlıklı bilgi vermeyi bile beceremediler. Açıklamalar yapan hükümet yetkilileri ise olayı bir kaza olarak açıklayacak kadar yaşanan katliamdan bihaber bir görüntü sergilediler. Aynı işyerinde daha geçtiğimiz ay bir işçi kardeşimizi daha iş cinayetinde yitirmiştik. Aradan bir ay geçmedi ve şimdi on yedi işçi kardeşimizi daha yitirmiş bulunuyoruz. Korkarız ki yitirdiğimiz işçi sayısı daha da artacak. HABAŞ demir çelik üretiminin dışında sınai gaz üretimi başta olmak üzere farklı sektör ve alanlarda büyük yatırım ve faaliyetlere sahip bir holding. Türkiye’de demir çelik ihracatında birinci sırada olduklarını kendileri yazıp çiziyor. Milyar dolarla ifade edilen cirolara sahip holdingin işletmelerinde binlerce işçi çalışıyor. Büyük bir serveti elinde bulunduran bir holding var karşımızda. Aliağa Demir Çelik İşletmesi, bu holdingin en büyük işletmelerinden biri. İşçilerin yoksulluk sınırı altında maaşlarla ağır çalışma koşullarında çalıştığı bir işletme. HABAŞ’ta iş cinayetleri ve işçi yaralanmaları hiç eksik olmuyor. İşte bu işletmenin ve bağlı olduğu holdingin patronu Mehmet Rüştü Başaran. Başaran’ın servetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Dünya zenginler listesinde ismi geçiyor. Şimdi yaşanan katliamın teknik sebeplerine dair raporlar hazırlanacak, bir soruşturma yürütülecek. Ve büyük ihtimalle ne bu hazırlanan raporlarda ne de soruşturmada katliama yol açan asıl nedenler yer alacak. Holding ve patronunun para hırsı ve aç gözülüğüne ilişkin tek bir söz bile edilmeyecek. O aç gözlülükle Türkiye’yi nasıl hurda çelik çöplüğü haline getirdikleri, Bakırçay’ın havasını ve suyunu nasıl zehirledikleri, işçi kardeşlerimizin iliğini kemiğini nasıl sömürdükleri, nasıl canlarına kıydıkları muhtemeldir ki bunlar o raporlarda hiç yer almayacak. Büyük ihtimalle çalışanların ve seçilen kimi sorumlu yöneticiler kusurlu sayılacak. Oysa her şey ortada. Holdinglerin bu saltanat düzeni emeğin sömürüsünü, memleketin yağmasını, yani servetine servet katmayı her şeyin üstünde sayıyor. Bu uğurda memleketi de, halkı da, işçinin canını da gözden çıkarmakta hiçbir tereddüt duymuyor. Yapılacak şey bellidir. Memlekete, insan hayatına kasteden bu holdinglerin elindeki tüm zenginliklere derhal el konmalıdır. Türkiye’deki bütün büyük işletmelere yapılması gerektiği gibi HABAŞ bünyesindeki tüm işletmeler derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmelidir. Demir Çelik üretimi ülkenin kalkınması, halkın menfaati gözetilerek, ve muhakkak çalışan işçilerin güvenlik ve sağlığı güvence altına alınarak gerçekleştirilmeli, işçiler insanca koşullarda ve emeğinin karşılığını alarak çalışmalıdır. Aliağa’da HABAŞ Demir Çelik İşletmesinde yaşanan katliam holdingler düzeninin gaddarlığından başka bir şey değildir. Ve evet bu acımasızlık artık son bulmalıdır. Holdingler servetlerine servet katsın diye tek bir işçi daha ölmemelidir. — TKP (@tkpninsesi) November 10, 2026

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