HABAŞ faciası: Katliam sonrası vardiyaya çağrılan işçiler, 'kolon devrildi' iddiası, işçiler enkazdayken yapılan hesaplar

Yıllardır işçi cinayetleriyle ve İsrail'e yaptığı çelik ihracatıyla gündeme gelen HABAŞ patronlarının açgözlülüğü bir katliama sebep oldu.

Yaşananlar yetmezmiş gibi işçi aileleri fabrika, hastane, adli tıp diye gezdirildi, yakınları hakkında saatlerce bilgi dahi alamadı. Yetkililer ve patronlar ailelerle muhatap olmadı. Saatler süren kayıp haberleri adli tıp önünde "ölüm" haberleriyle son buldu.

Kimlik tespiti yapılmadan kolları sıvadılar

İşçiler daha enkaz altındayken, kimlik tespiti yapılamamışken, hasar tespiti için şirketlerin çoktan harekete geçtiğini öğrendik.

Yıkılanın kaldırılıp, yerine yenisini yapmak üzere birileri çalışmaya başlamış bile.

Patronlar, ölümüne neden olduları işçilerin cenazesine bile saygı göstermediler, bir kez daha.

Peki, şimdi ne olacak?

Enkaz kalkacak, herkes işine aynen devam mı edecek?

"Denetim yapılmış mıydı, ihmalin boyutları neydi?" sorularının gerçekçi yanıtlarını almak için mücadele etmek gerekiyor. HABAŞ'ın işçi düşmanı sicili zaten ortada ama sorumluların yargılanabilmesi, suçun işçilere atılmasının önüne geçmek için ihtimallerin de her ayrıntısıyla gündeme gelmesi, getirilmesi gerekiyor.

Vinç, taşıyıcı kolon patlayınca mı devrildi?

Tam da bu sebeple, bölgede yer alan başka bir demir çelik fabrikasında çalışan mühendisle konuştuk.

Bölgenin mezbahası olarak nitelendirilen HABAŞ'ta yıllardır süren ihmal kaynaklı kazalara ve iş cinayetlerine dikkat çeken mühendis, devrilen vinç ve çelikhane ile ilgili şunları söyledi:

Bunlar 200 ton taşıyacak kapasiteye sahip devasa vinçler. Tavan vinci deniyor ve tüm alanı boydan boya geziyor. Yani o vinçlerin oturduğu bir kolon hattı oluyor. Fabrika zaten çok eski, yeterli bakım yapılmış değil. Haliyle bu çelikhanesi de epey eski. Şimdi bilirkişi raporunda yer almasını umuyoruz ama bizim duyduğumuza göre bu devasa vinci taşıyan fabrikaya bağlı kolonlardan birinin devrilmiş olabileceği söyleniyor. Taşıyıcı kolon devrilince zaten tüm vinç devrilmiş ve doğalgaz hatları patlamış. Vinci kullanan operatörün hayatta kaldığını duyduk, doğruysa o da onun anlatacaklarıyla netleştir zaten ama bu iddia araştırılmalı.

'Bakım esnasında patlayan doğalgaz hattı kapanmış mıydı bilmiyoruz'

Mühendis "planlı bakım"ın üretimden daha riskli olduğuna dikkat çekti. "Üretim sürer ama bakım için daha fazla önlem almak gerekir" dedi ve ekledi:

"Çalışılan aletler çok ağır tonajlı. Sadece onların bakımı, metal yorgunluğu kontrolü bile çok önemli. Denetim böyle yerlerde her zaman problem oluyor. Sözde her şeyin periyodik kontrolü deniyor. Bir de şöyle bir durum var, bazen de sorun tespit ediliyor, bildiriliyor ama patronlar iş yürüsün diye adım atmıyor. Sadece bakım maliyeti değil sıkıntı, üretimin 2-3 gün durması istenmiyor. Örneğin bizde de küçük bir çatlak bile olsa kolonda, kontrolcüler hemen haber veriyor, o kısmı durduruyoruz, ona oraya inşaat yapılıyor tekrardan. Belki burada da öyle bir şey oldu, söylediler de umursamadılar bakılması lazım. Patron kolona bakmak için o çelikhanenin durdurulmasını göze alamıyor. Patron baskısı nedeniyle yapılması gerekenlerin hiçbiri yapılmaz genelde. Bakım esnasında o doğalgaz hattı kapanmış mıydı bilmiyoruz örneğin. Belki kapatmadılar bile bakım esnasında. Vinç ve kolon devrilmesi ile zaten yine çok büyük bir facia olurdu ama doğalgaz patlaması işi daha da büyüttü sonuçta, bir ihmaller zinciri olması büyük olasılık."

Üretim sürüyor mu? 'Vardiyaları devam ettirdiklerini duyduk, işçilerin girdiğini görüyoruz'

Söz konusu fabrika bir entegre tesis ve çok sayıda bölümü var. İş güvenliği açısından bazı alanlarda işin yürümesi gerekebiliyor ancak edindiğimiz bilgilere göre, patlamadan hemen sonraki vardiyalar dahil yüzlerce işçi katliam varken vardiyalarına çağrıldı. Üretim yapılmasa da işçilerin fabrikada tutulması tepki çekti:

Bu tabloya rağmen vardiyaları devam ettirdiklerini duyduk, işçilerin girdiğini görüyoruz, başka bölümlerde çalışan arkadaşımız da var. Biz aynı fabrikada çalışmadığımız halde kendi işimize odaklanamıyoruz.

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