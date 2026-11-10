HABAŞ'taki katliamda işçi yakınları konuştu: 'İzinli gününde çağırdılar, son gidişi oldu'

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 12 işçinin yaralandığı facianın yankıları sürüyor.

Yıllardır işçi cinayetleriyle ve İsrail'e yaptığı çelik ihracatıyla gündemden düşmeyen HABAŞ patronları, yaşanan katliamın ardından işçi ailelerini hastane önlerinde muhatapsız bıraktı.

'Bir yetkili yok, mağduruz'

Patlamada hayatını kaybeden bakım işçisi Özcan Efe’nin yeğeni, saatlerce bilgi alamadıklarını ve oyalandıklarını belirtti.

Sabah 11.00’de yapılacağı söylenen açıklamanın saat 13.00 olmasına rağmen yapılmadığını vurgulayan Efe'nin yeğeni, "İnsanları açıklığa kavuşturan bir durum yok, burada mağdur bir şekilde bekletiyorlar. Bir yetkili yok. Bize sadece cenazelerin bekletildiği, Tepecik'e sevk edilip işlemlerin ardından ailelere topluca teslim edileceği söylendi. Kesin mi o da belli değil, bekliyoruz" dedi.

'İzinliydi, iş var diye mecbur bıraktılar'

Yaklaşık bir buçuk yıldır HABAŞ'ta çalışan Özcan Efe'nin, katliamın yaşandığı gün aslında izinli olduğu ortaya çıktı.

Dayısının normalde çalışmayacağını ancak "bakım günü" gerekçesiyle fabrikaya çağrıldığını aktaran yeğeni, olayın meydana geldiği anı şu sözlerle özetledi:

O gün kendisi izinliydi. Bakım olduğu gün çağrılmış. Normalde gitmeyecekti. İşi olduğu için mecbur gitmek zorunda kaldı. Tam da vincin malzemeyi düşürdüğü deponun yanında çalışıyordu.

'Beni o bölüme alırlarsa işten çıkacağım demişti'

HABAŞ'taki ağır çalışma koşullarının işçiler üzerindeki baskısını da anlatan yeğen, Özcan Efe'nin işten ayrılma eşiğinde olduğunu ifade etti.

İki yıl önce Menemen'e taşındıklarını belirten yeğeni, şöyle konuştu:

O kadar 'gitme, etme, ağır iş' dedik. Kendisi de 'Beni o bölüme alırlarsa ben işten çıkacağım' diyordu. O gün de 'Beni çağırıyorlar, ben bugün de gideceğim, bir daha gitmeyeceğim, çıkışımı falan alacağım' muhabbetini yaptı. O gidiş de son gidiş oldu zaten.

HABAŞ'ın sicili kabarık: Peş peşe iş cinayetleri

17 işçinin yaşamını yitirdiği bu son katliam, HABAŞ'ın ilk vukuatı değil. Fabrika, uzun yıllardır işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, kâr hırsı uğruna işçilerin canının hiçe sayıldığı sayısız iş cinayetiyle biliniyor.

Fabrikanın adı aynı zamanda Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e yapılan çelik ihracatında da en ön sıralarda yer alıyor. HABAŞ patronları, kâr rekorları kırarken faturayı yine işçilerin canıyla kesiyor.

HABAŞ'ın Aliağa'daki tesisleri ve limanında farklı yıllarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. Son yıllarda yaşanan iş cinayetlerinde taşeron işçiler de hayatını kaybetti.

2018 yılında fabrikada yaşanan patlamada eriyik demir işçilerin üzerine döküldü. 26 Temmuz'da meydana gelen olayda beş işçi yaralanırken, yaralılardan biri 3 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Aynı yıl 30 Ağustos'ta fabrikada bir patlama daha meydana geldi. Sıvı sürekli döküm makinesindeki patlamada Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül ağır yaralandı.

18 Ekim 2018'de ise Hasan Bostancı adlı işçi, fabrikanın toz toplama bacasından düşerek yaşamını yitirdi.

2020 yılında da iş cinayetleri devam etti. Kadir Özdemir, 8 Ekim 2020'de fabrikada eskiyen sacların değiştirilmesi sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ailesinin açtığı tazminat davasında mahkeme, HABAŞ'ı yüzde 70 oranında asli kusurlu buldu.

Aynı yıl 6 Kasım'da HABAŞ Limanı'nda çalışan vinç operatörü Raif Çatan, gece saatlerinde dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken denize düşerek yaşamını yitirdi. Çatan'ın çalıştığı taşeron firma YÜKSAN'ın yetkilileri ile HABAŞ'ın liman yöneticilerinin de aralarında bulunduğu beş sanık, 2025 yılında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava sürecinde işçiye can yeleği verilmeden çalıştırıldığı da gündeme geldi.

2020 yılında yaşamını yitiren bir diğer işçi ise üzerine çelik bloklar düşen Şaban Karaca oldu.

29 Ağustos 2022'de HABAŞ'ta çalışan vinç operatörü Oktay Eryılmaz da vinçten düşerek yaşamını yitirdi. İşçiler, fabrikada yetersiz sayıda bakım personeli çalıştırılmasına ve iş yükünün artırılmasına dikkat çekti.

11 Ocak 2024'te HABAŞ Limanı’nda temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Kemal Özdemir, gemiye yükleme sırasında üzerine metal bobin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Aynı yıl 7 Mayıs'ta ise HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelik ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı.

28 Eylül 2025'te ise HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 7 işçi yaralandı.

2026 yılının ekim ve kasım aylarında da iki işçi daha yaşamını yitirdi.

55 yaşındaki taşeron işçi Hakan Doğan'ın ekim ayında yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

5 Kasım'da ise taşeron firma bünyesinde çalışan 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece dünkü patlamadan yalnızca dört gün önce HABAŞ'ta bir işçi daha yaşamını yitirmiş oldu.

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