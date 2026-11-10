HABAŞ katliamındaki işçi yakınları konuştu: 'Herkesi kavurdular ama kimsenin yanına kâr kalmasın bu'

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri için Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri sürüyor.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, işlemlerin tamamlanmasını beklerken fabrika yönetimine tepki gösterdi.

‘Abimin elleri daha önce bu işyerinde yandı…’

ANKA'da yer alan habere göre fabrikada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kadir Kan Özçelik'in kızkardeşi Şeval Özçelik, yaptığı açıklamada, "kardeşinin dün saat 12.00'de öldürüldüğünü" söyledi. Şevval Özçelik, şunları kaydetti:

Havai fişek fabrikasının yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü ama ben daha kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Çünkü abimin ölüp ölmediğini bile daha bilmiyordum. Dün bizden abimin ölümünü sakladılar. Abim, patlamanın olduğu yerde çalışıyordu. Daha sabah ölmüş benim abim ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler. Akşam saat 20.00'ye kadar orada bekledik biz. Abimi bulamadık. Aniden paçavra gibi haber verdiler bize. Biz gittik, buraya yönlendirdiler bizi. Doktorlar oradan, 'Eğer yaşayanların arasında ismi yoksa abinizin, gidin Adli Tıp'a' diyor. Bu insanlar çöp mü? Biz niye sevdiklerimizi, anamızı, babamızı, abimizi çöpte arıyoruz?

HABAŞ katliamında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kadir Kan Özçelik'in kızkardeşi Şeval Özçelik konuştu: 💬“Abim, patlamanın olduğu yerde çalışıyordu. Daha sabah ölmüş benim abim ama benim abimin öldüğünü bize söylemediler. Akşam saat 20.00'ye kadar orada bekledik biz. Abimi bulamadık. Aniden paçavra gibi haber verdiler bize.” 💬“Abimin elleri daha önce bu iş yerinde yandı ama çevresindeki insanlar, 'Eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama şikâyetçi bile olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar işyerine çalışmak için gitti. Tehdit edileceğini, onunla uğraşacaklarını söylediler. Abimin canına kıydılar. Ben bunun peşini bırakmayacağım.” https://t.co/CIJRSP5oTR — soL Haber (@soLPortal2026) November 10, 2026

Şevval Özçelik makine mühendisi ağabeyinin üç ay önce işe başladığını bildirerek, şöyle devam etti:

Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü diye olay yükselmedi. Abimin elleri daha önce bu iş yerinde yandı ama çevresindeki insanlar, 'Eğer iş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diye korkutmuşlar. Menemen Devlet Hastanesi'ne kontrole gitti ama şikâyetçi bile olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrar işyerine çalışmak için gitti. Tehdit edileceğini, onunla uğraşacaklarını söylediler. Abimin canına kıydılar. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Siz de rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım gerekirse ama ben bunun peşini bırakmayacağım.

Şevval Özçelik, kendisini izleyenlerin "Başıma gelmez" diye düşünmemelerini isteyerek, “Başınıza gelir. Abim bekârdı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım'da doğum günüm vardı, bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraşını yapmıştı, onu gösterecekti akşam. Sabah, 'Nasıl kestireyim saçımı?' diye sordu. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar” dedi.

‘Bunun da üstü kapatılmasın’

Hakan Ural da, "Zaten beş gün önce de bir can daha gitmiş, 20 yaşında. Oran Altay diye biri ölmüş orada. Bunun da üstü kapatılmış. Bunun da üstü kapatılmasın. Devletten ricamız bu. Devlet zaten yanımızda ama bu ailelere Allah sabır versin. Yani istediğimiz bu. Başımız sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Kimsenin yanına kâr kalmasın" diye konuştu.

Özge Altıntaş ise "Bir katliam yaşandı, herkesin ocağına ateş düştü. Herkesi kavurdular ama kimsenin yanına kâr kalmasın bu. Söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

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