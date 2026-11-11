Ödenmeyen mesailer, kayda geçmeyen kaza, üç ayda ikinci patlama: Kadir Kaan Özçelik’i HABAŞ’a kim mahkum etti?

9 Kasım sabahı Kadir Kaan Özçelik, kestirdiği saçını kardeşine göstermek için geldi.

Şevval uykuluydu. "Güzel olmuş" deyip geçiştirdi.

Kadir Kaan o gün evine dönmedi.

Yıllardır işçi cinayetleriyle ve İsrail'e yaptığı çelik ihracatıyla gündeme gelen İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında yaşanan patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi.

Onlardan biri, fabrikanın makine bakım bölümünde çalışan 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'ti. Kardeşi Şevval Özçelik, ağabeyini anlattı.

Üç aylık mühendis

Kadir Kaan Özçelik, Katip Çelebi'den makine mühendisi olarak mezun olmuştu. Stajını da HABAŞ'ta yapmış, üç yere başvurmuş, ilk yanıtı buradan almıştı.

Planı basitti: Bu fabrikada iki yıl dayanacak, CV'sine yazacak, sonra iyi bir maaşla başka bir yere geçecekti. Şevval, ağabeyinin HABAŞ'ta çalışmış olmayı Türkiye'de kapı açan bir referans olarak gördüğü için dayandığını anlatıyordu.

Bunun bir de bedeli vardı… İş güvenliği sorunluydu, yeterli önlem alınmıyordu, çok sayıda işçi daha önce hayatını kaybetmişti ya da yaralanmıştı.

Üç aydır çalıştığı fabrikada Kadir Kaan Özçelik'e görev tanımının dışında işler de yaptırılıyordu.

Bakımın yapıldığı bölgede haftada bir iki kez müdahale gerekiyordu. Bakım günlerinde mesai uzuyordu. Sabah 9'da evden çıkıp, gece 1'de dönebiliyordu. Bu saatlerin karşılığı ödenmiyordu. Kadir, ailesine bunu şirketin “görev” saydığı için ek ücret vermediği şeklinde anlatıyordu.

Bütün bunların karşılığında aldığı maaş 40 bin liraydı. 9 Kasım’da vefat etmeseydi üçüncü maaşını alacaktı.

HABAŞ’ın işçi düşmanı sicilini unutmuyoruz, unutturmayacağız. Gerçekleri takip etmek için soL’a abone ol.

‘İş kazası dersen peşini bırakmazlar’

Şevval, abisinin işe başlamasından bu yana yaşadığı iki olayı anlatıyor.

Birincisi, kendi ifadesiyle, patlamadan 1,5-2 ay önce bakım sırasında yaşanan “ufak çaplı” bir patlama. Bugünkü kadar ses getirmemişti.

İkincisi doğrudan Kadir’in başına geldi. Bir gün işyerinde yanlışlıkla sıcak demire dokundu, iki eli de yandı. Yanıklar sebebiyle ellerini kullanamayacak durumdaydı. Peki buna iş kazası denilecek miydi?

Çevresindekiler, olayı iş kazası olarak kayda geçirirse patronların peşini bırakmayacağını, işten attırabileceklerini, başka yerde iş almasını da engelleyebileceklerini söylediler.

Genç bir mühendisti, ülkede iş bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyordu.

Devlet hastanesine gittiler, ilaç ve krem aldılar, olay iş kazası olarak geçirilmeden eve döndüler.

25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik ve kardeşi Şevval Özçelik

25 yaşındaki mühendisin hayalleri

Şevval'in anlattığı Kadir kimsenin hakkını yemeyen, ağzından yalan duyulmayan bir insan. Onu tanıyanlar hakkında tek bir kötü yorum bulunmuyor.

Planları günlük, küçük, ulaşabilir şeylerdi. Şevval'in 16 Kasım'daki doğum günü için bir hediye alacaktı. Arabası olsun istiyordu ama bütçesinin yetmeyeceğini bildiği için bir motor düşlüyordu. Saçını uzatıp şekil verecekti. Ayrı bir eve çıkmak istiyordu. Tüm bunları “HABAŞ'tan kurtulup” iyi bir para kazanarak yapacaktı.

En çok istediği şey ise Şevval'in üniversiteyi kazanmasıydı.

Şevval ikinci kez sınava hazırlanıyor. Dershane ücreti yaklaşık 125 bin lira. Ağabeyi Kadir, 40 bin liralık maaşından her ay 12,5 bin lirayı kardeşi için ayırıyordu. Şevval anlatırken altını çiziyor:

Kendi ayaklarımın üzerinde durabileyim diye.

‘Kimi sorumlu tutacağımı bile bilmiyorum’

Şevval için şu an en ağır soru bu: Kimi suçlayacak?

Ben maalesef şu an kimi sorumlu tutacağımı bile bilmiyorum. Çünkü o kadar böyle bir şey beklemiyordum ki. Yöneticisini mi sorumlu tutacağım, oranın bakım görevlisini mi... Beni 18 yaşında sahipsiz bıraktılar.

Şevval 16 Kasım'da 19 olacak. Ailede iki kardeşlerdi.

Ağabeyi için yapabileceği tek şeyin hakkını aramak olduğunu söylüyor:

Benim şu an onun için yaptığım her şeyin bin mislisini o benim için yapardı. Eğer ben böyle bir şekilde hayatımı kaybetseydim, canını dişine takar, benim hakkımı arardı.

Haberi okuyanlara bir notu var: “Kadir’in kardeşi asla vazgeçmeyecek.”

Kadir Kaan Özçelik'in cenazesi 11 Kasım Çarşamba günü öğle namazının ardından Kent 2 Fatih Sultan Mehmet Camii'nden kaldırılacak.

Şevval Özçelik, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

HABAŞ patronunun almadığı önlemler işçilerin canını aldı

Kadir’in ailesinin anlattıkları, HABAŞ'ın sicilinde yabancı değil. soL'un derlediği kayıtlara göre fabrikada HABAŞ patronunun almadığı önlemler bugüne dek en az 17 işçiyi hayattan kopardı:

1999: Bir potanın düşmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti.

2007: Hurdaların ayrıştırılması sırasında bir top mermisinin patlaması sonucu İlyas Kırdı hayatını kaybetti.

2008: İşçi Kutbettin Özkaya, kamyonlara yükleme yapılırken vinçten kayan 2,5 tonluk demir bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

2013: Çelikhane bölümünde çalışan Olgar Öner, vinçle kaldırılan parçanın halatının kopması sonucu başına düşen malzeme nedeniyle hayatını kaybetti.

2013: Bir ay içinde dört kaza oldu. İşçilerden Engin Solmaz hayatını kaybetti.

2018: İşçi Hasan Bostancı, toz toplama bacasından düşerek yaşamını yitirdi.

2018: 150 tonluk çelik ocağında kırılan elektrotların çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada işçi Evren Erik hayatını kaybetti.

2019: 120 tonluk pota devrildi ve 11 işçi yaralandı.

2020: Fabrikanın açık sahasında çelik blokların taşınması sırasında taşeron işçi Şaban Karaca, blokların arasında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2020: İşçi Kadir Özdemir yüksekten düşerek öldü. Ailesinin açtığı davada mahkeme, HABAŞ’ı yüzde 70 oranında asli kusurlu buldu.

2020: Vinç operatörü Raif Çatan, dalgalı denizde gemiye yükleme yaparken denize düşerek öldü. Davada işçinin can yeleği verilmeden çalıştırıldığı ortaya çıktı.

2022: Operatör Oktay Eryılmaz, vinçten düşerek hayatını kaybetti.

2024: HABAŞ Limanı’nda temizlik işçisi olarak çalışan Kemal Özdemir, gemiye yükleme sırasında üzerine metal bobin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı yıl HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelik ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı.

28 Eylül 2025: HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 7 işçi yaralandı.

21 Ekim 2026: Taşeron işçi Hakan Doğan, yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek öldü.

5 Kasım 2026: Taşeron firmada çalışan Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basılırken oluşan patlamada ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

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