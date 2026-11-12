Patronların hukuku: İki katliam, 64 ölü, tek tutuklu yok!

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ isimli demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da büyük bir patlama oldu.

18 işçi hayattan koparıldı.

Aralarında daha o gün işe başlayıp kazan temizlettirilen bir işçi de vardı, daha önce iş kazası geçirip elleri yanan bir mühendis de, uzun yıllardır orada çalışıp "iş çok ağır artık bırakacağım" diyen de...

Patlama sırasında çelikhanede olan işçi Barış Güney ise hâlâ kayıp. Ailesi bir haber almayı beklerken Barış'a ne olduğu belirsiz.

HABAŞ'taki enkazda hâlâ bulunamayan Barış Güney 30 yaşındaydı. Fabrikadaki yöneticileri tarafından baskı gören Güney, istifa dilekçesini yazmış, sunmaya hazırlanıyordu.

Böylesine büyük bir katliamdan sonra patronlar her zaman olduğu gibi sessizliğe bürünürken, daha ilk saatlerde kayıplar bulunmamışken tesisteki zararın belirlenmesi ve yeniden yapılandırma için gereken maliyetin öğrenilmesi için adım atıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespitinden önce hasar tespitine başlandı.

Faciadan sonra herkes soruşturmaya gözünü çevirdi.

Patlamada yaşamını yitiren 25 yaşındaki mühendis Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik öne çıktı, hesap soracağını herkese haykırdı, adeta sembol oldu.

Patrona ev hapsi

Soruşturma kapsamında fabrika müdürü, işveren vekilleri, idari müdür, çelikhane müdürü, birim şefleri ve mühendislerin de aralarında olduğu yalnızca 11 kişi gözaltına alındı. 9'u tutuklandı.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, patron Mehmet Rüştü Başaran hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Patronları koruyan bu düzen gazeteciyi, sosyal medyada paylaşım yapan yurttaşı, boyun eğmeyen herkesi hedef alıyor. Hapishaneler tıklım tıklımken fabrika patronları cezalardan yırtıyor. soL, AKP'nin patron düzenini ifşa ediyor. Siz de abone olun, soL'a güç verin.

Patlamanın ardından HABAŞ'ın bir bölümü neredeyse yok oldu.

'Peşini bırakmayacağım...'

soL'da da HABAŞ'ın işçi düşmanlığını, cinayetlerini defalarca yazdık.

Bu yaşananlar münferit değil. Patron da ilk kez yargılanmıyor. Başaran 9 yıl önceki LPG patlaması nedeniyle 4 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. O günden beri de elini kolunu sallayarak dolaştı, kârlarını katladı, AKP'li isimlerle fotoğraf verdi.

İlk tepki yine Şevval Özçelikten geldi:

Ev hapsi verilmiş sanki üç güne dışarıda araba koleksiyonuyla gezmeyecekmiş gibi. Bu günlerinizin kıymetini bilin, çünkü bu daha iyi günleriniz. Kanımın son damlasına kadar pes etmeyeceğim. Halkımız komedi dizilerini gündeme sokmaya devam etse de ben peşini bırakmayacağım.

AKP'nin yargısı yine patronları korudu.

Üstelik bu haberi aldığımız saatlerde bir başka patronun daha korunduğunu öğrendik.

Kahramanmaraş'taki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi davasında sanık olan bina müteahhidi ve marketler zinciri sahibi Hasan Çam tahliye edildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bina saniyeler içinde çökmüş ve 46 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

Davasında yargılanan son tutuklu sanıktı, o da serbest bırakıldı.

Aynı gün 64 kişinin yaşamının sorumluları, patron oldukları için salıverildi.

Patronlar ve cezasızlık: İş cinayeti ve afet davalarında tahliye, beraat, ev hapsi

Peki bu tablo yeni mi?

AKP döneminde katlanan iş cinayetleri, maden patlamaları ve kazaların hesabı sorulmadı. Patron düzeni kendinden olanı korumaya devam etti.

Büyük iş cinayetlerinde, katliamlarda şirket sahipleri ve yönetim kurulları ya hiç sanık olmadı ya da tutuklandıktan sonra kısa sürede bırakıldı. Suç vasfı da çoğunlukla olası kasttan bilinçli taksire, bilinçli taksirden taksire indi. Son birkaç yılda yaşananlar durumu özetler nitelikte:

Geçen yıl Dilovası'nda Ravive Kozmetik'te çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangında esas patron Ali Osman Akat salıverildi. Belediyenin üst düzey yöneticileri zaten daha önce bırakılmıştı.

Balıkesir'de 2024'te havaya uçan ZRS Patlayıcı davasında da durum farklı değil. Yalnızca 4 müdür hakkında "taksir"den iddianame hazırlandı. 11 Temmuz 2025'te üç müdüre 9 yıl 2'şer ay, İSG müdürüne takdiri indirimle 4 yıl 7 ay ceza verildi, patronun adı bile geçmedi.

Erzincan İliç'te Anagold Çöpler madeninde 2024'te milyonlarca ton toprağın kaymasıyla 9 işçi öldü. Cenazeleri günlerce bulunamadı. SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki şirketin 43 sanığı "taksir"den yargılanıyor. Tutuklular aşama aşama bırakıldı, son ikisi 7 Temmuz 2026'da ev hapsine çevrildi. Tutuklu sanık kalmadı. Büyük patronlar taşeronlara ve ortaklara suçu atıp aradan sıyrıldı. Dosya kapanmadan maden ve çevresinin faaliyetine yeniden başlamasının hesapları yapıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı patlamanın üzerinden 6 yıl geçti. Sanıklardan fabrika sahibi Ali Rıza Ergenç Coşkun'un 25 Ocak 2025'ten bu yana firari olduğu ortaya çıktı. 2022'de iki sahibe bilinçli taksirden 16 yıl 3'er ay verildi. Yargıtay sanıkların çoğu için olası kastla yeniden değerlendirme istedi. Yerel mahkeme 26 Eylül 2025'te bozmaya direndi, patron Yaşar Coşkun'u 15 milyon TL güvence ve ev hapsiyle tahliye etti.

Deprem davalarında da tablo farksız.

Ebrar Sitesi, İsias Otel, Furkan Apartmanı davalarında ya "iyi hal"den indirim yapıldı, ya da yeterli delil bulunamadı. Bazı davalarda tutuklu sanık kalmadı. Mağdurların "kamu görevlileri de dahil edilsin" talepleri çoğunlukla görmezden gelindi, kamu görevlilerinin soruşturulmasına bürokratlar engel oldu.

Pek çok apartmanla ilgili iddianame bile ortada yok.

AKP iktidarında cezasızlık, patron düzeni sürsün diye işlemeye devam ediyor.

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