Müteahhitleri aklama düzeni: 46 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi davasının tek tutuklu sanığı tahliye edildi!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 46 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi davasında, cezaevinde bulunan tek tutuklu sanık olan müteahhit Hasan Çam tahliye edildi. Karar, taraf avukatlarına gönderilen UYAP tebligatıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Ezgi Apartmanı davasında verilen benzer tahliye kararları, depremzede ailelerin tepkisine neden olmuştu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan adalet arayışı sürecinde, kamuoyunun yakından takip ettiği davalardan biri daha tahliye kararıyla gündeme geldi. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve saniyeler içinde çökerek 46 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Said Bey Sitesi davasında yargılanan son tutuklu sanık da serbest bırakıldı.

Yargı sürecinde neler yaşandı?

Said Bey Sitesi'nin müteahhidi ve aynı zamanda kentin bilinen yerel market zincirlerinden Özçem Marketler'in sahibi olan Hasan Çam, davanın ana sanığı konumundaydı.

Yargılama boyunca asıl mesleğinin gıda işletmeciliği olduğunu, inşaat işinden anlamadığını ve projeyi uzmanlara devrederek yalnızca "finansör" olarak yer aldığını savunan Çam, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın fenni mesulü olan diğer ana sanık Halil İbrahim Us ise sürecin başlarında tahliye edilmişti. Verilen ceza kararına rağmen, cezaevindeki tek tutuklu olan Çam'ın durumu üst mahkemeye taşındı.

Yakınlarını kaybeden aileler ise başından beri “olası kast” talebini yineliyordu.

Karar UYAP tebligatıyla ortaya çıktı, tutuklu sanık kalmadı

Hasan Çam'ın avukatı tarafından tutukluluğun devamı kararına yapılan itiraz, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısının tutukluluğun devamı yönündeki mütalaasına rağmen mahkeme heyeti; verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirilen süre ve yasadaki azami sürenin dolmuş olmasını gerekçe göstererek Çam'ın yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza atma şartıyla tahliyesine hükmetti.

Adli kontrol şartıyla verilen bu karar, mahkemenin taraflarına iletilen UYAP tebligatıyla öğrenildi.

Bu kararla birlikte Said Bey Sitesi davasında cezaevinde hiçbir tutuklu sanık kalmamış oldu.

Bağımsız, boyun eğmeyen ve halkın haber alma hakkını savunan habercilik sizlerin desteğiyle mümkün. Hakikatin peşindeki mücadelemiz için bu sese güç verin, soL'a abone olun.

Said Bey Sitesi mağduru Tuba Erdemoğlu: Ceza adı altında altın tepside ödül verildi

Depremde yıkılan Said Bey Sitesi enkazında ailesini kaybeden mağdur yakınlarından Tuba Erdemoğlu soL'a konuştu ve müteahhit Hasan Çam'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

"Kahramanmaraş Adliyesi'nin adalet için var olduğunu zannediyorduk. Ailelerimizin ölümüne sebep olanların, bu kadar ağır bir acının karşısında hesap vereceğini düşünüyorduk" diyen Erdemoğlu, sanığa verilen cezanın ve ardından gelen tahliyenin bir ödül niteliği taşıdığını vurguladı. Ve ekledi:

Ancak ceza adı altında altın tepside ödül verildi. Bu da yetmezmiş gibi tahliye edildi.

Tahliye kararıyla birlikte sanığın özgürlüğüne kavuşmasına isyan eden Erdemoğlu, "O şimdi ailesinin yanında. Ama onun neden olduğu ölümlerle sevdiklerimiz toprağın altında…" şeklinde konuştu. Sürecin başında verilen sözleri hatırlatan acılı aile yakını, "Hani, 'milletime bu acıları yaşatanların gözünün yaşına bakılmayacak' denilmişti, sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacaktı?" diye sordu.

'Neden mücadelemizden vazgeçelim?'

Erdemoğlu, yaşamını yitiren canların hesabının tam anlamıyla sorulmadığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

Benim ailemin ve deprem şehitlerimizin yaşam hakkı yok muydu? Bu canların değeri bu kadar mıydı? Neden hesap sorulmadı? Bizler onursuz, gurursuz insanlar mıyız ki mücadelemizden vazgeçelim? Sevdiklerimizin hakkını, hukukunu ve adaletini aramayalım?

Kararı hiçbir şekilde tanımadıklarının altını çizen Erdemoğlu, "Verilen kararı asla kabul etmiyoruz. Mücadelemizden bir adım bile geri atmıyoruz" diyerek adalet arayışından dönmeyeceklerini belirtti. Erdemoğlu son olarak davanın peşini bırakmayacaklarını şu sözlerle dile getirdi:

Biz sevdiklerimize verdiğimiz sözden de, adalet arayışımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Adalet sağlanıncaya, 46 canımızın hesabı soruluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Ezgi Apartmanı kararı da tepki çekmişti

Said Bey Sitesi'nde yaşanan bu gelişme, akıllara Eylül ayında bir başka simge dava olan Ezgi Apartmanı dosyasında yaşananları getirdi.

Onikişubat ilçesinde yıkılan ve aralarında 6 aylık Asude bebeğin de bulunduğu 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında çıkan karar da benzer bir tartışma yaratmıştı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 saat süren son duruşmada, kolonların kesildiğine dair somut delillere ve savcılığın "olası kast" yönündeki mütalaasına rağmen, zemin kattaki pastanenin firari sahiplerine 8 yıl hapis cezası verilerek haklarında tahliye kararı verilmişti. O dönem soL'a konuşan depremzede aileler, kolonların kesildiğinin belgeler ve tanık ifadeleriyle kanıtlandığı emsal nitelikteki bir dosyada çıkan bu kararın, sürmekte olan diğer deprem davalarını da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen aileler, davanın bu şekilde kapatılmasına izin verilmemesini talep etmişti.

Said Bey Sitesi'nde yaşanan son tahliye, hem ailelerin bu haklı endişesini doğruladı hem de deprem davalarında patronların, müteahhitlerin nasıl korunduğunu, yargılamaların nasıl adaletten uzak yapıldığını bir kez daha ortaya serdi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.