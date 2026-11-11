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HABAŞ'ta kirli işler: 'Sonuna kadar savaşacağım...'

HABAŞ patlamasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki mühendis Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, fabrikada daha önce elleri yanan ağabeyinin iş kazası kaydı açtıramamasının nedenlerini, kirli işler iddialarını soL TV'ye anlattı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.11.2026 , 19:29

18 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ katliamının ardından çarpıcı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in kardeşi Şevval Özçelik, fabrikada yaşanan kirli işler iddialarını soL TV’ye anlattı. 

Özçelik abisinin bir hafta önce Habaş’ta dönen işlerle ilgili bir telefon konuşmasına şahit olduğunu anlattı.

Öte yandan Şevval Özçelik, yaşanan katliamın hesabını sormak için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi, "Abimizin canı da diğer 17 kişinin kanı da satılık değil" dedi.

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Haber Merkezi

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