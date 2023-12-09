Güne soL'dan bakın: 9 Aralık 2023

Sürekli yaşanan elektrik kesintileri depremzedelerin soğukta kalmasına neden oluyor

Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlerde yaşanan elektrik kesintileri, depremzedeleri soğukta bıraktı. Tek ısınma olanağı elektrikli ısıtıcı olan aileler kış ortasında çaresiz kaldı.

Antalya'da aslında kim kimin işini yapıyor?

Doğu Garajı’ndan nekropole, Hıdırlık Kulesi’nden seyir terasına Antalya’da Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bitmeyen dansı: Aslında kim kimin işini yapıyor?

Mehmet Bozkurt Ankara'da anıldı

Komünist, tarihçi, yazar Mehmet Bozkurt, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde dostları, ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı.