Güne soL'dan bakın: 9 Aralık 2023

Sürekli yaşanan elektrik kesintileri depremzedelerin soğukta kalmasına neden oluyor
Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlerde yaşanan elektrik kesintileri, depremzedeleri soğukta bıraktı. Tek ısınma olanağı elektrikli ısıtıcı olan aileler kış ortasında çaresiz kaldı.
Antalya'da aslında kim kimin işini yapıyor?
Doğu Garajı’ndan nekropole, Hıdırlık Kulesi’nden seyir terasına Antalya’da Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bitmeyen dansı: Aslında kim kimin işini yapıyor?
Mehmet Bozkurt Ankara'da anıldı
Komünist, tarihçi, yazar Mehmet Bozkurt, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde dostları, ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı.
Bakanlık Kuşadası'nda 1,5 milyon metrekare alanı imara açtı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede toplam 1 milyon 499 bin metrekarelik alanın imara açıldığını açıkladı.
ABD veto gerekçesini açıkladı: Gazze’de ateşkes, Hamas’ı yeniden güçlendirecek
15 üyeli BMGK'da Gazze için acil ateşkes çağrısına ''hayır'' diyen tek ülke ABD oldu. İsrail'den teşekkür alan vetonun gerekçesi ''Hamas'ı yeniden güçlendirebilirdi'' sözleriyle açıklandı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 18 bine yaklaştı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülenlerin sayısı 213 artarak 17 bin 700'e yükseldi.