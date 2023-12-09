Güne soL'dan bakın: 9 Aralık 2023

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Haber Merkezi

Sürekli yaşanan elektrik kesintileri depremzedelerin soğukta kalmasına neden oluyor

Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlerde yaşanan elektrik kesintileri, depremzedeleri soğukta bıraktı. Tek ısınma olanağı elektrikli ısıtıcı olan aileler kış ortasında çaresiz kaldı.

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Sürekli yaşanan elektrik kesintileri depremzedelerin soğukta kalmasına neden oluyor

Antalya'da aslında kim kimin işini yapıyor?

Doğu Garajı’ndan nekropole, Hıdırlık Kulesi’nden seyir terasına Antalya’da Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bitmeyen dansı: Aslında kim kimin işini yapıyor?

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Antalya'da aslında kim kimin işini yapıyor?

Mehmet Bozkurt Ankara'da anıldı

Komünist, tarihçi, yazar Mehmet Bozkurt, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde dostları, ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı.

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Mehmet Bozkurt Ankara'da anıldı

Bakanlık Kuşadası'nda 1,5 milyon metrekare alanı imara açtı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede toplam 1 milyon 499 bin metrekarelik alanın imara açıldığını açıkladı.

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Bakanlık Kuşadası'nda 1,5 milyon metrekare alanı imara açtı

ABD veto gerekçesini açıkladı: Gazze’de ateşkes, Hamas’ı yeniden güçlendirecek

15 üyeli BMGK'da Gazze için acil ateşkes çağrısına ''hayır'' diyen tek ülke ABD oldu. İsrail'den teşekkür alan vetonun gerekçesi ''Hamas'ı yeniden güçlendirebilirdi'' sözleriyle açıklandı.

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ABD veto gerekçesini açıkladı: Gazze’de ateşkes, Hamas’ı yeniden güçlendirecek

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 18 bine yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülenlerin sayısı 213 artarak 17 bin 700'e yükseldi.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 18 bine yaklaştı