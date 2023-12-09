Bakanlık Kuşadası'nda 1,5 milyon metrekare alanı imara açtı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi ve TOKİ tarafından ilçede toplam 1 milyon 499 bin metrekarelik alanın imara açıldığını ve bu taşınmazların büyük bir kısmında yapılaşmanın başladığını belirtti.

Sözcü'nün haberine göre; Aydın'ın tatil beldesi Kuşadası'nın betona gömüldüğünü söyleyen ve duruma tepki gösteren Günel, 3 mahalledeki imar rantına dikkat çekerek şu ayrıntılara dikkat çekti:

"TOKİ, Kuşadası’nda da dünya kadar yeri imara açtı. Güzelçamlı’da Büyük Kentsel Yeşil Alan imarlı 23 bin 240 metrekarelik alan (440 ada 4 parsel) Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan planla Kentsel Gelişme Alanına dönüştürülerek imara açılmıştır. Bu bölgede konut ticaret olarak yapılaşmanın önü açıldı.

Türkmen Mahallesi’nde 900 bin 700 metrekarelik alan (317 ada 347 parsel) TOKİ tarafından orman alanından kentsel gelişme alanına dönüştürülerek imara açılmıştır. Bu bölgede de konut ticaret olarak yapılaşmanın önü açılmıştır.

Yine Türkmen Mahallesi’nde 345 bin 077 metrekarelik alan (402 ada 8 parsel) makilik-fundalık-çalılık alan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmıştır.

Davutlar Mahallesi’nde 36 bin 730 metrekarelik alan (724/7-10) spor tesisi ve otopark alanı iken Özelleştirme İdaresi tarafından konut+ticaret+turizm imarına dönüştürüldü.

Türkmen Mahallesi’nde 193 bin 258 metrekarelik 317 ada 323-166-293 parsellerde TOKİ tarafından imara açılmıştır. Bu bölgede de konut ticaret olarak yapılaşmanın önü açılmıştır."

Güner, sonuç olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi ve TOKİ tarafından toplam 1 milyon 499 bin metrekarelik alanın imar planı yapılmak suretiyle imara açıldığını ve söz konusu taşınmazların büyük bir kısmında yapılaşmanın başladığını aktardı.

2019 yılından bu yana Kuşadası Belediyesi tarafından imara açılan hiçbir alanın bulunmadığını belirten Ömer Günel, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği ilçe belediyelerin imara açma yetkisinin olmadığını ifade etti.