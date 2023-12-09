Mehmet Bozkurt Ankara'da anıldı

Geçtiğimiz sene yaşamını kaybeden Türkiye Komünist Partisi üyesi, araştırmacı tarihçi ve soL yazarı Mehmet Bozkurt, bugün Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde dostları, ailesi ve yoldaşları tarafından anıldı.

Anısına hazırlanan "Tarih Sohbetleri" kitabının da okuyucularla buluştuğu anmada, Mehmet Bozkurt'un yakınları konuşma yaptı.

'Hiç şikayet etmeyen biriydi Mehmet Bozkurt'

Anma programına gelen konukların selamlanmasının ardından ilk konuşmayı yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Mehmet Bozkurt'un tarihçi kişiliğinin yanı sıra partili hayatına değindi. Yaklaşık 40 yıllık tanışıklıkları boyunca Bozkurt'un hiç şikayet etmeyen biri olarak anılarda kaldığından bahseden Okuyan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Normalde bu tür buluşmalara ve böylesi konuşmalara mesafeliyim. İnsan söylemesi gereken ne varsa, düşündüğü neyse insanlar hayattayken konuşmalı diye düşünmüşümdür. Zira böylesi konuşmalarda kişileri eleştiremezsiniz ve hakkında kötü bir düşünceniz varsa konuşmanız uygun olmaz.

Ama konu Mehmet Bozkurt olunca düşündüm. Onunla hiç kötü anımın olmadığını, hakkında hiçbir kötü fikre sahip olmadığımı fark ettim. Garipti bu durum. Sonra düşündüm neden böyle diye. Neden herkes Mehmet Bozkurt'u iyi biliyor ve iyi hatırlıyor diye düşündüm.

Mehmet Bozkurt, bilgi satan biri değildi. Bilgiyi paylaşan biriydi. Konuşmayı çok sevdiği kadar dinlemeyi de severdi. Mehmet Bozkurt hep mütevazi kişiliğiyle bilinen biri oldu. Kendisini hep güzel hatırlıyor olmak çok güzel. Her zaman partiye katkı sunan ve hiçbir zaman şikayet etmeyen birinden söz ediyoruz. Keşke onu daha fazla dinleyecek, sohbetine daha fazla katılacağımız imkanlar olsaydı."

Kemal Okuyan yaptığı konuşmada Mehmet Bozkurt'un ilkeli duruşundan bahsetti.

'Ülkemize ve halkımıza dair sorunları hep cesurca savundu'

Anmada yer alanlarda Metin Bozkurt, Mehmet Bozkurt'un ailesi adına yaptığı konuşmada Mehmet Bozkurt'un okuma tutkunu ve gerçekleri söylemek konusunda hep cesur davrandığına dikkat çekti.

Metin Bozkurt yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl bu ayda Mehmet Bozkurt aramızdan ayrıldı. Ülkemize ve halkımıza dair sorunları cesurca savunan yazılarıyla hatırlıyoruz onu. Cenazesinde acılı iken orada asil duran dostları ve enternasyonel okunurken hep bir ağızdan söyleyen gençler acımızı bir nebze olsun dindirmişti. Bu nedenle huzurlarınızda TKP Genel Sekreteri'ne teşekkürü ailesi olarak bir borç biliriz.

Biz Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde doğduk. Kahramanmaraşı'n çıkmaz bir sokağında, küçük bir evde birlikte yaşadık. Çıkmaz sokağımız güzeldi. Araba girmezdi. Orada oynardık Mehmet'le. Annesi ne zaman sokakta oynarken Mehmet'i bulamasa beni bulur Mehmet'i sorardı. Ben de merak etme ben onu bulurum derdim. Nerde olduğunu bilirdim çünkü.

Mehmet oyun oynamaya diye çıkar ve genellikle bir kitapçıya giderdi. Orada gazetelere ve dergilere bakardı. Ne zaman oraya gitsek Mehmet'i orada bulurduk. Hadi gel eve gidelim dediğimde orada dergi okurken görürdük. Dergiyi okumak 10 lira ise resimlere bakmak 5 liraydı. Mehmet 5 lira verir hızlıca okurdu hepsini. İlk günden bu yana babasının da ailesine kazandırdığı bir alışkanlıkla okumayı seven biriydi.

Ve bu okumalar değişti zamanla. Resimli dergiler yerini Fakir Baykurt'a, Orhan Kemal'e bıraktı. Okurdu Mehmet, okumakla kalmaz anlatırdı. Anlatmakla kalmaz yazardı.

Mehmet yaptığı bir konuşmasında herkesi kucaklamıştı.Yine böyle bir kalabalığa yapmıştı konuşmasını. Herkesi kucaklayan konuşmasında Kürtlerden, Türklerden, Çerkeslerden, Lazlardan bahsetti. Hepsi bir aradaydı çünkü. Sonra bu konuşmayı yaptıktan sonra Mehmet'i alıp götürdüler. Konuşmasından dolayı hapis yattı. O konuşmasında herkesi kucaklamıştı Mehmet. Ona reva gördükleri şey ise hapishane oldu. Ancak söylediklerinden asla vazgeçmedi.

Hiçbir zaman yakındığını duymadım. O, acıyı bal eyledim diyenlerdendi. Ama inançlarından, görüşlerinden, düşüncelerinden de hiçbir zaman taviz vermezdi."

Mehmet Bozkurt'un ailesinden Metin Bozkurt konuşmasını yaparken.

'Mütevazi ve partiyi seven biriydi Mehmet'

Mehmet Bozkurt'un anısına derlenen "Tarih Sohbetleri" kitabının hazırlayanlarından Mesud Odman, Mehmet Bozkurt'a dair yaptığı konuşmasında Bozkurt'un mütevazi yaşamınının ve kişiliğinin altını çizdi.

Odman konuşmasında:

"Kitaba değinmeden önce biraz Mehmet'ten söz etmek istiyorum. Mehmet'in bazı özelliklerinden bahsetmek isterim. İlki partiye olan bağlılığıdır. Bir defasında 'Beni bu partinin kapısından kovsalar bacasından girerim' demişti. Mehmet partiyi eleştirirdi ama hiç sızlanmazdı. Partiyi, partilileri çok severdi. Hiçbir kariyer hesabı yapmadan, yaptığı işe bağlanırdı. Hani bazen birilerine hakaret etmek için 'kariyerist' falan deriz ya. Mehmet işte bunun tam tersiydi.

Mesut Odman

Kitabı hazırlarken en zorlandığımız şey sanırım bazı bölümleri çıkarmak ya da bazı bölümleri koymamak oldu. Bana kalsa hepsini koyardım, ciltlerce kitap olurdu. Ama mümkün değil tabi. Böyle olunca da geçen gün bir röportajda da belirttim, 'Altın makas' görevi bana düştü. Sanırım Mehmet'in ardından güzel de bir kitap çıktı ortaya. Onu hep güzel anılarıyla hatırlayacağız"

Anma programı kitabın hazırlık sürecine katkı koyanlardan Yusuf Şaylan'ın Mehmet Bozkurt için okuduğu Atilla İlhan'ın "Kim Kaldı" şiiri ve kitabının tanıtımıyla sona erdi.