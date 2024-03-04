Güne soL'dan bakın: 4 Mart 2024

Gamze Yücesan Özdemir ile 'Proleterlerin Gündüzü' üzerine

Proleterlerin Gündüzü'nün yazarı Gamze Yücesan Özdemir "Bu kuraklık ancak sınıf kültürünü, sınıf bilincini ve gündelik hayatın devrimci praksisini var edecek iletişim süreçleriyle yeşerebilir" diyor.

Birilerinin Albayraklar’a ‘Gineli’ olmadıklarını hatırlatması lazım

AKP’nin ‘emperyalizm’den hiç anlamadığını Albayraklar kanıtladı. Gine’de pirinç ürettikleri için “Afrika’yı bağımlılıktan kurtardıklarını” söyleyenler, sömürüyü ya çok iyi biliyor ya hiç bilmiyor.

TÜİK: Enflasyon Şubat'ta yüzde 4,53 artarak, yıllık yüzde 67,07 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat'ta aylık enflasyonun yüzde 4,53 olduğunu açıkladı.

ENAG'a göre yıllık enflasyon 121,98

ENAG verilerine göre, enflasyon şubat ayında yüzde 4,32 arttı.

10 kişiden 4'ü sofrasına et, balık, tavuk koymakta zorlanıyor

Türkiye, sağlıklı beslenme konusunda da Avrupa’da son sırada.

AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen'e silahlı saldırı

Bitlis'te AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aracını takip ettikten sonra sıkıştıran kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması: '66 liradan 10 bin liraya getirdik, nereden nereye...'

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, AKP iktidarı döneminde emekli maaşının 66 liradan 10 bin liraya çıktığını söyledi, "nereden nereye" dedi.

Depremde 12 kişiye mezar oldu: AKP'li belediye suçu ölen mühendise attı

İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişiye mezar olan 17 katlı MCG Tower'ın neden yıkıldığı bilirkişi raporunda anlatıldı. AKP'li belediye ise suçu ölen mühendisin üzerine attı.