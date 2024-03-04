Güne soL'dan bakın: 4 Mart 2024

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Gamze Yücesan Özdemir ile 'Proleterlerin Gündüzü' üzerine

Proleterlerin Gündüzü'nün yazarı Gamze Yücesan Özdemir "Bu kuraklık ancak sınıf kültürünü, sınıf bilincini ve gündelik hayatın devrimci praksisini var edecek iletişim süreçleriyle yeşerebilir" diyor.

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Gamze Yücesan Özdemir ile 'Proleterlerin Gündüzü' üzerine

Birilerinin Albayraklar’a ‘Gineli’ olmadıklarını hatırlatması lazım

AKP’nin ‘emperyalizm’den hiç anlamadığını Albayraklar kanıtladı. Gine’de pirinç ürettikleri için “Afrika’yı bağımlılıktan kurtardıklarını” söyleyenler, sömürüyü ya çok iyi biliyor ya hiç bilmiyor.

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Birilerinin Albayraklar’a ‘Gineli’ olmadıklarını hatırlatması lazım

TÜİK: Enflasyon Şubat'ta yüzde 4,53 artarak, yıllık yüzde 67,07 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat'ta aylık enflasyonun yüzde 4,53 olduğunu açıkladı.

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TÜİK: Enflasyon Şubat'ta yüzde 4,53 artarak, yıllık yüzde 67,07 oldu

ENAG'a göre yıllık enflasyon 121,98

ENAG verilerine göre, enflasyon şubat ayında yüzde 4,32 arttı.

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ENAG'a göre yıllık enflasyon 121,98

10 kişiden 4'ü sofrasına et, balık, tavuk koymakta zorlanıyor

Türkiye, sağlıklı beslenme konusunda da Avrupa’da son sırada.

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10 kişiden 4'ü sofrasına et, balık, tavuk koymakta zorlanıyor

AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen'e silahlı saldırı

Bitlis'te AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aracını takip ettikten sonra sıkıştıran kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen'e silahlı saldırı

Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması: '66 liradan 10 bin liraya getirdik, nereden nereye...'

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, AKP iktidarı döneminde emekli maaşının 66 liradan 10 bin liraya çıktığını söyledi, "nereden nereye" dedi.

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Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması: '66 liradan 10 bin liraya getirdik, nereden nereye...'

Depremde 12 kişiye mezar oldu: AKP'li belediye suçu ölen mühendise attı

İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişiye mezar olan 17 katlı MCG Tower'ın neden yıkıldığı bilirkişi raporunda anlatıldı. AKP'li belediye ise suçu ölen mühendisin üzerine attı.

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Depremde 12 kişiye mezar oldu: AKP'li belediye suçu ölen mühendise attı