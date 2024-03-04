TÜİK: Enflasyon Şubat'ta yüzde 4,53 artarak, yıllık yüzde 67,07 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 67,07 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 4,53 oldu.

Artışın en yüksek olduğu kalemler yüzde 12,76 ile eğitim, yüzde 8,25 ile gıda ve yüzde 5,43 ile lokanta-oteller oldu.

Ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları

TÜİK, Ocak'ta aylık yüzde 6,7 artışla yıllık enflasyonu 64,86 olarak açıklamıştı.

Resmi enflasyon Şubat 2023'te ise yüzde 3,15 olmuştu.

ENAG'a göre Şubat enflasyonu yüzde 4,32

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 121,98 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon Ocak'ta aylık yüzde 4,32 arttı.

İstanbul Ticaret Odası aynı dönemde enflasyonu yüzde 4,07, Türk-İş ise yüzde 3,15 olarak açıklamıştı.