Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması: '66 liradan 10 bin liraya getirdik, nereden nereye...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün bakanlarıyla yaptığı "kabine" toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın emeklilerin bayram ikramiyelerinin 10 bin liraya çıkarılacağını açıklayacağı iddia edilmişti ancak Erdoğan böyle bir açıklama yapmadı, aksine en düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasıyla övündü.

Enflasyonla mücadelede henüz istedikleri yere gelmediklerini ancak "kararlı" olduklarını söyleyen Erdoğan "Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak inşallah bu defa da aynı başarıyı göstereceğiz" dedi.

Ekonomi programının "doğru yolda ilerlediğini" savunan Erdoğan, "Emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye... Asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya çıkarmış, her anlamda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş bir hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamamız mümkün mü? Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız" diye konuştu.

Erdoğan "Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizin çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Türkiye Yüzyılı'nın emektarları başta olmak üzere hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden bize güvenmeyi, inanmayı sürdürmesini, destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sınır dışına yeni operasyon sinyali: 'Hazırlıklarımız var'

Erdoğan sınır dışına yeni askeri operasyonların sinyalini de verdiği konuşmasında "Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru açacağız. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var" ifadelerini kullandı.

'Bizim sömürgemiz yok'

Türkiye sermayesinin yayılma hevesi ile başka ülkelerde yürütülen askeri faaliyetler arasındaki bağlantının üzerini örtmeye çalışan Erdoğan'ın Suriye örneğini vermesi ve "gözlerimizin önünde parçalamaya çalışıldı" demesiyse dikkat çekti.

"Bize ne şuradan, buradan gibi bir ifade duyarsanız bilin ki bunu söyleyen ya zır cahildir ya da gönüllü veya görevli bir 5. kol elemanıdır. Bizim sömürgemiz yok. Hiç olmadı. Bizim karşılıksız gelir getirecek kaynaklarımız yok, hiç olmadı. Bizim bunlar üzerine kurulu siyasilere, emperyalistlere teslim mi olacağız? Hayır, asla" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin gözlerimizin önünde parçalamaya çalışıldığını, hangi zihniyetlerin sahası haline getirildiğini gayet iyi biliyoruz."