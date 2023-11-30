Güne soL'dan bakın: 30 Kasım 2023

TTB davasında karar: Merkez Konseyi üyeleri görevden alındı

Bugün görülen TTB davasında, Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verildi. Mahkeme, TTB Merkez Konseyi'ne beş kişilik bir heyet görevlendirdi.

370 kişinin öldüğü konutların müteahhitlerine yağan deprem ihalelerine suç duyurusu

Depremde 370 kişinin yaşamını yitirdiği Emlak Bank Konutları'nı yapan Aslar İnşaat'ın iki ortağına verilen deprem konutları ve altyapı ihaleleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İsmailağa’ya bağlı dernekten çocuklara tam zamanlı 'eğitim': Çocuklar okula gitmiyor

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Uluçınar Gençlik Derneği, küçük yaştaki çocuklara tam zamanlı eğitim veriyor. Çocuklar okula gitmiyor, onun yerine tarikatın medrese diye adlandırdığı kursa gidiyor.

DOSYA | Tarikatların da siyasetçilerin de kabusu: 677 Sayılı Devrim Yasası

Bugün, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının yıldönümü. soL, dört aydınımızla kanunun dününü ve bugününü konuştu.

TKP'den '30 Kasım' açıklaması: Sözümüzdür, tarikat ve cemaatler dağıtılacak

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasının yıldönümünde TKP'den yapılan açıklamada "30 Kasım’ın yıl dönümünde sözümüzdür: Tarikat ve cemaatler dağıtılacak" denildi.

İnsanlık emperyalizmin en önemli isimlerinden Kissinger’dan kurtuldu

Emperyalizmin en saldırgan ve en sinsi politikalarının mimarı olan Kissinger’ın ölümüyle insanlık bir irinden kurtulmuş oldu.

Kötüler uzun yaşar

Orhan Gökdemir'in Boyun Eğme dergisinin 77. sayısında yayımlanan "Kötüler uzun yaşar" başlıklı yazısını Kissinger'ın ölümü vesilesiyle bir kez daha paylaşıyoruz.

AYM'den karar: Ensar'a sponsor olan Turkcell'e 'pedofili destekçisi' eleştirisi ifade özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi, Turkcell'in Ensar Vakfı'na desteğine sosyal medyadaki paylaşımıyla tepki gösterdiği için tazminat cezası verilen yurttaşın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

10 Ekim Katliamı Davası: 'Görevi savsaklama' nedeniyle 'kınama cezası' verilmiş

10 Ekim Ankara Katliamı'nda ihmali olduğu gerekçesiyle soruşturulan 11 emniyet mensubu hazırlanan raporda, istihbarata rağmen önlem alınmaması 'bazı eksiklikler' olarak değerlendirilmiş.

'Fatih Terim Fonu': Erdoğan'dan futbolcularla görüşme sonrası talimat

İsmail Saymaz 'Fatih Terim Fonu'na para kaptıran futbolcuların Erdoğan'la görüşmesine ve eski İçişleri Bakanı Soylu'nun Denizbank Genel Müdürü'ne ettiği telefonun arka planına ilişkin bilgileri yazdı.