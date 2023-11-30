İsmailağa’ya bağlı dernekten çocuklara tam zamanlı 'eğitim': Çocuklar okula gitmiyor

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Uluçınar Gençlik Derneği, küçük çocukları “hafızlık eğitimi” adı altında topluyor.

Merkezi ve “Soğanlı İkizler Kuran Kursu” isimli "eğitim alanı" Bursa’da bulunan derneğin sorumlusu Hasan Alkan’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda “öğrenciler” arasında ilk ve ortaokul çağında, henüz çok küçük yaşta çocukların olduğu görülüyor.

Çocuklar okul yerine ‘mederese’ye gidiyor

soL’un edindiği bilgilere göre dernek tam zamanlı "eğitim" veriyor. Yani çocuklar okula gitmiyor, onun yerine tarikatın medrese diye adlandırdığı kursa gidiyor.

Derneğin paylaştığı videolarda, yabancı ülkelerden öğrencilerin de bulunduğu görülüyor.

Depremzede çocukla video: ‘Depremden sonra geldi’

Uluçınar Gençlik Derneği’nin sorumlusu Hasan Alkan Instagram’ı aktif kullanıyor. Alkan, paylaştığı bir videoda Kuran öğrenimine geçen Ömer isimli çocuğu yanına alarak, kendisinin Adıyamanlı bir depremzede olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Ömer’imiz Adıyaman’dan geldi. Adıyaman’da depremden sonra geldi. Yollarımız burada kesişti, burada Kuranı Kerim’e elhamdülillah geçti. Şimdi kendisine Kuranı Kerim’i takdim edeceğim.”

Videoda bahsi geçen depremzede Ömer’in ailesinin durumu, depremden nasıl etkilendiği, İsmailağa tarikatının çocuğa nasıl ulaştığı ise bilinmiyor.

Hasan Alkan, Instagram hesabından paylaştığı bir başka video, yabancı “öğrencilerle” çekilmiş. Alkan paylaştığı videoda Özbekistan, Çeçenistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan’dan gelen çocukları tanıtıyor.

'Yusuf yanıma geldiğinde 3-3,5 yaşındaydı'

Hasan Alkan, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda yanına çağırdığı 5 yaşındaki çocuğu anlatıyor, çocuğun kendilerine ailesi tarafından teslim edildiğini söylüyor. Alkan’ın konuşmasında en dikkat çekici yer ise çocuğun ilk geldiği zamanlarda 3-3,5 yaşında olduğu.

Alkan, yanına çağırdığı çocukla ilgili bahsi geçen videoda şunları söylüyor:

“Yusuf benim yanıma geleli iki sene oldu. Daha 3-3.5 yaşındaydı, şimdi 5 yaşında. Annesi getirdi Allah razı olsun. Şu anda Yusuf namaz kılmayı, ezan okumayı biliyor. Kâmet getirmeyi biliyor, elemteradan aşağısını okumayı biliyor. Ayetel Kürsi’yi ezberledi."

'Kadın, yanında mahremi olmadan 90 km üzerinde yolculuk yapamaz'

Hasan Alkan, kendisini “İsmailağa müridi” olarak tanıtan bir gerici. Alkan, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda “kadınların yanında mahremi olmadan 90 km’den fazla yol gidemeyeceğini” söylüyor.

Alkan, ilgili videosunda şunları söylüyor:

“Bak bizim İsmailağa’daki fetva kurulu hocalarımız diyor ki ‘Şer an bir kadın 90 km’nin üzerine mahremsiz yani amcası, dayısı, oğlu, yeğeni olmadan gidemez.’ diyor. ‘Ama ben hocam Umre’ye gidiyorum.’ Gitme. Allah seni imtihan ediyor. ‘Benim mahremim yok.’ Allah sana mahrem vermediyse sen Umre’ye gitme. Belki gitmezsen daha çok kazanırsın.”

Hasan Alkan videoyu “Hanefi mezhebine göre kadının yanında mahremi olmaksızın 90 km üzerinde bir yolculuğa çıkması caiz değildir… Geniş bilgi için İsmailağa fetva hattını arayabilirsiniz.” notuyla paylaştı.

Derneğin adı çocuklara Erdoğan’ın kazanması için dua ettirmesiyle gündeme gelmişti

Uluçınar Derneği’nin adı daha önce, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması için çocuklara ettirilen duayla gündeme gelmişti. Olayı, Hasan Alkan Instagram hesabından paylaşmıştı.

Alkan, çocuklara “Ya rabbi hayırlısıyla Tayyip Erdoğan’ın, reisin kazanmasını nasip eyle” dedirtilen duayı, Instagram hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: “Dayanamadım duanın sonunda illa reise de dua ettim Allah’ım nasip eylesin…”

İstanbul Sözleşmesi, TÜGVA ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı…

Hasan Alkan X hesabını aktif olarak kullanmıyor ancak paylaştığı bazı gönderiler dikkat çekici. Bilal Erdoğan’ın vakfı olan ve MEB tarafından okullara sokulan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Hasan Alkan’la ve dolayısıyla sorumlusu olduğu dernekle ilişkili. Alkan’ın X hesabından geçen sene yaptığı bir yeniden gönderimde, kendisinin TÜGVA’nın Osmangazi yapılanmasının etkinliğinde olduğu görülüyor.

TÜGVA Osmangazi tarafından paylaşılan gönderide şunlar yazıyor:

“Haftalık sohbetimizi Uluçınar Gençlik Derneği Başkanı Hasan Alkan Hoca’mız ile Bayezid Paşa Medresesi’nde gerçekleştirdik. Kıymetli hocamıza gecemize değer kattığı için çok teşekkür ediyoruz.”

Hasan Alkan, İstanbul Sözleşmesi’ne de karşı. Sözleşme kaldırılmadan önce kaldırılması için yapılan kampanyaya “İstanbul sözleşmesi, Reis tarafından bir an önce kaldırılmalıdır…” notuyla katıldı.

X hesabını aktif kullanmayan Alkan’ın bir başka dikkat çeken gönderisi ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 2021 tarihli gönderisini yeniden paylaşması. Derneğinin merkezi Bursa’da bulunan Alkan’ın yeniden paylaştığı gönderi Tayyip Erdoğan’a destek mesajı içeriyor.

Gönderide şunlar yazıyor:

“Oyuncuları aynı, yönetmeni aynı, konuları farklı filmleri sahneye sürmekten vazgeçmediler. Bizim vizyonumuzda tam bağımsız bir Türkiye’nin doğacağı günler var inşallah! Liderimin izinde, sonuna kadar her şart ve koşulda #DevletiminYanındayım”

Hasan Alkan gibi gerici isimlerin, İsmailağa’nın ve tarikatlara bağlı derneklerin konumu Türkiye’de tartışılırken, bu yapıların okulda arkadaşlarıyla beraber olması gereken çocuklara kadar elini uzattığı görülüyor.