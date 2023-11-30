370 kişinin öldüğü konutların müteahhitlerine yağan deprem ihalelerine suç duyurusu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde Emlak Bank Konutları'nın yıkılması sonucu 370 kişi yaşamını yitirdi.

O konutları inşa eden müteahhitlerden biri olan Mehmet Özat aylar sonra Ankara Bilkent'te bir alışveriş merkezinde depremzedelerin yakınları tarafından tanınması sonucu tesadüfen yakalandı. Depremde yıkılan Emlak Bank Konutları'nı yapan Aslar İnşaat'ın diğer iki ortağına ise deprem bölgesinde ihale yağdığı ortaya çıktı.

Aslar İnşaat’ın ortaklarından sadece Mehmet Özat ile depremde ölen Nurettin Mertayak’ın gündeme gelmesi diğer ortaklarının isminin suç duyurularında geçmemesi AKP’li ortakların korunduğu tartışmasını gündeme getirmişti.

soL’dan Yalçın Cuğ 10 Kasım’da yayımlanan haberinde haklarında soruşturma açılmayan Aslar İnşaat’ın ortaklarından İhsan Aydeğer ile Erten Elçi’ye deprem bölgesinde konut ve altyapı ihaleleri verildiğini duyurmuştu.

Buna göre Aslar İnşaat’ın ortaklarından İhsan Aydeğer’in şirketi olan Mimaray İnşaat, Hatay’da 1 milyar 614 milyon 835 bin TL bedelli 504 deprem konutu ve ahır yapım işi ihalesini aldı. Yine Aslar İnşaat’ın ortaklarından Erten Elçi’ye deprem bölgesinde 933 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihale edildi. Elçi aynı zamanda Hatay Havalimanı'nın depremde çöken pistini yapan şirketin de sahibi.

TKP'den suç duyurusu

Türkiye Komünist Partisi Hatay İl Örgütü bugün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

TKP Hatay İl Örgütü, TKP avukatları ve TKP Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan Hasırcı soruşturmanın takipçisi olacaklarını, tüm sorumlular yargılanana kadar da bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Depremden bu yana Hatay halkının çözülmeyen barınma sorunu, elektrik ve su kesintisi, insan sağlığını hiçe sayarak susuz yıkım ve enkaz taşınmasıyla mücadele ettiğini dile getirten Hasırcı “Depremde ölüme terk ettiniz, soğuklarda ölüme terk ettiniz, sıcaklarda ölüme terk ettiniz. Bu da yetmezmiş gibi Evlerimizi başımıza yıkanlardan hesap sormak, onları yargılamak yerine, onları ihlalelerle ödüllendirdiniz” dedi.

370 yurttaşın yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin yaralandığı Emlak Bank Konutları’nı inşa eden müteahhitlerden sadece Mehmet Özat hakkında yakalama kararı olduğunu ve aylardır bulunmayan Özat’ın şans eseri gözaltına alındığını belirten Hasırcı diğer iki ortak olan İhsan Aydeğer ile Erten Elçi’ye “ceza değil ihale yağdığını” dile getirdi.

“Bu halka verecek hesabınız var” diyen Hasırcı “Yüzlerce yurttaşımıza mezar olan binaları inşaa edenlerin, o inşaatlara izin verenlerin yakasını bırakmayacağız. Bugün Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçemizi verdik, soruşturmanın takipçisi olacağız, tüm sorumlular yargılanana kadar da işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'Sırada mülksüzleştirme operasyonunu durdurmak var'

TKP'nin depremin ilk saatlerinden itibaren yurttaşların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Hasırcı

"Sırada yurttaşlarımızın evlerine çöken rant ve talan sistemiyle hesaplaşmak ve emekçi halkımıza yönelik başlayan mülksüzleştirme operasyonunu durdurmak var" dedi.

Hasırcı şöyle konuştu:

"Sessiz sedasız ve düzen muhalefetinin 195 milletvekilinin oylamaya katılmaması sonucu meclisten 237 oyla geçen kanunla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçesine bağlı yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı mahalleler, hasarlı ve hasarsız yapılarla birlikte rezerv yapı alanı ilan edildi. Ranta, talana geçit vermeyeceğiz! Tüm halkımızı evlerimize çöken bu yasaya karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Depremle yıkılan şehrimizi size teslim etmeyeceğiz.”