Güne soL'dan bakın: 30 Ekim 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Aydın’da KYK Yurdu’nda asansör düştü, Zeren öldü. İki gündür tüm ülkede öğrenciler eylemde. soL, olayla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları derledi.

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Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

'ABD bölgeye yerleşmek için aradığı fırsatı buldu'

Güvenlik ve Savunma Politikaları Uzmanı Temel Ersoy, Gazze'deki savaşın ABD açısından bölgeye yerleşmek için bir fırsat olarak görüldüğünü, uçak gemilerini kara birliklerinin takip edeceğini söyledi.

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'ABD bölgeye yerleşmek için aradığı fırsatı buldu'

Yurt memurundan tavsiyeler: 'AKP'de çalışırsanız giriş çıkış saatleri sorun olmaz'

Sakarya'da KYK yurdundaki öğrenciler soL'a anlatıyor: "Görevlilerin AKP standında çalışırsanız giriş çıkış saatlerini sorun olmaz diyor. Ama çalıştığı için geç kalanları azarlıyorlar."

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Yurt memurundan tavsiyeler: 'AKP'de çalışırsanız giriş çıkış saatleri sorun olmaz'

Gazze'de 24. gün: İsrail ordusunun saldırıları sürüyor

24. gününde de çatışmalar devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail'in Gazze çevresinde iki yönden ilerlediği ileri sürülüyor.

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Gazze'de 24. gün: İsrail ordusunun saldırıları sürüyor

TKP'nin podcast yayınları başladı

Günlük podcast yayınında Türkiye siyasetine ve dünyadaki gelişmelere dair TKP’nin sözü söylenecek ve partiden haberler verilecek.

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TKP'nin podcast yayınları başladı

soL TV | Lübnan Komünist Partisi'nden Omar El Deeb ile söyleşi

Lübnan Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri ve Politbüro Üyesi Omar El Deeb soL TV’ye açıklamalarda bulundu.

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soL TV | Lübnan Komünist Partisi'nden Omar El Deeb ile söyleşi

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 84,29 ile altı ayın zirvesine çıkarken, asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki makas daha da açıldı.

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Türk-İş: Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı

İş Sanat'tan Vahdettin bestesiyle Cumhuriyet kutlaması

İş Bankası'nın sanat faaliyetlerinin yürüttüğü İş Sanat, 'Cumhuriyetin Şarkıları' adını verdiği Cumhuriyet'in 100. yılı özel programında Sultan Vahdettin'in bestesini çaldı

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İş Sanat'tan Vahdettin bestesiyle Cumhuriyet kutlaması

AKP'li ismin oğluna istismar davasında skandal karar

5 yaşındaki öz oğluna istismarda bulunduğu adli tıp raporuyla kesinleşen AKP’li R.Y.’nin 1 yıldır istinaf mahkemesinde bekleyen dosyasında karar çıktı.

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AKP'li ismin oğluna istismar davasında skandal karar

Hacettepe Tıp öğrencisinin cansız bedeni yurt odasında bulundu

Ankara'da Hacettepe Tıp'ta okuyan bir öğrencinin bugün akşam saatlerine doğru intihar ettiği iddia ediliyor. Yurdun önüne Altındağ Belediyesi'nden araçlar gelirken gencin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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Hacettepe Tıp öğrencisinin cansız bedeni yurt odasında bulundu

TKP Almanya ve Hollanda'da Cumhuriyet'in 100. yılını selamladı

TKP Hollanda ve Almanya örgütleri, "Halk için cumhuriyet, cumhuriyet için sosyalizm!" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet'in yüzüncü yılını selamladı.

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TKP Almanya ve Hollanda'da Cumhuriyet'in 100. yılını selamladı

Dilan Polat ve Engin Polat'tan tehdit gibi 'özür' açıklaması: 'Belinizi kıracağız'

Haklarındaki soruşturmalarla ilgili açıklama yapan Polat çifti "Devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten kat kat fazla olacaktır" iddiasında bulundu.

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Dilan Polat ve Engin Polat'tan tehdit gibi 'özür' açıklaması: 'Belinizi kıracağız'