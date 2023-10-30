Güne soL'dan bakın: 30 Ekim 2023

Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Aydın’da KYK Yurdu’nda asansör düştü, Zeren öldü. İki gündür tüm ülkede öğrenciler eylemde. soL, olayla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları derledi.

'ABD bölgeye yerleşmek için aradığı fırsatı buldu'

Güvenlik ve Savunma Politikaları Uzmanı Temel Ersoy, Gazze'deki savaşın ABD açısından bölgeye yerleşmek için bir fırsat olarak görüldüğünü, uçak gemilerini kara birliklerinin takip edeceğini söyledi.

Yurt memurundan tavsiyeler: 'AKP'de çalışırsanız giriş çıkış saatleri sorun olmaz'

Sakarya'da KYK yurdundaki öğrenciler soL'a anlatıyor: "Görevlilerin AKP standında çalışırsanız giriş çıkış saatlerini sorun olmaz diyor. Ama çalıştığı için geç kalanları azarlıyorlar."

Gazze'de 24. gün: İsrail ordusunun saldırıları sürüyor

24. gününde de çatışmalar devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail'in Gazze çevresinde iki yönden ilerlediği ileri sürülüyor.

TKP'nin podcast yayınları başladı

Günlük podcast yayınında Türkiye siyasetine ve dünyadaki gelişmelere dair TKP’nin sözü söylenecek ve partiden haberler verilecek.

soL TV | Lübnan Komünist Partisi'nden Omar El Deeb ile söyleşi

Lübnan Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri ve Politbüro Üyesi Omar El Deeb soL TV’ye açıklamalarda bulundu.

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 45 bin liraya dayandı

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 84,29 ile altı ayın zirvesine çıkarken, asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki makas daha da açıldı.

İş Sanat'tan Vahdettin bestesiyle Cumhuriyet kutlaması

İş Bankası'nın sanat faaliyetlerinin yürüttüğü İş Sanat, 'Cumhuriyetin Şarkıları' adını verdiği Cumhuriyet'in 100. yılı özel programında Sultan Vahdettin'in bestesini çaldı

AKP'li ismin oğluna istismar davasında skandal karar

5 yaşındaki öz oğluna istismarda bulunduğu adli tıp raporuyla kesinleşen AKP’li R.Y.’nin 1 yıldır istinaf mahkemesinde bekleyen dosyasında karar çıktı.

Hacettepe Tıp öğrencisinin cansız bedeni yurt odasında bulundu

Ankara'da Hacettepe Tıp'ta okuyan bir öğrencinin bugün akşam saatlerine doğru intihar ettiği iddia ediliyor. Yurdun önüne Altındağ Belediyesi'nden araçlar gelirken gencin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

TKP Almanya ve Hollanda'da Cumhuriyet'in 100. yılını selamladı

TKP Hollanda ve Almanya örgütleri, "Halk için cumhuriyet, cumhuriyet için sosyalizm!" sloganıyla düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet'in yüzüncü yılını selamladı.

Dilan Polat ve Engin Polat'tan tehdit gibi 'özür' açıklaması: 'Belinizi kıracağız'

Haklarındaki soruşturmalarla ilgili açıklama yapan Polat çifti "Devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten kat kat fazla olacaktır" iddiasında bulundu.