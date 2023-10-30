TKP Almanya ve Hollanda'da Cumhuriyet'in 100. yılını selamladı

TKP Hollanda örgütü, Amsterdam'da Hollanda Türk İşçiler Birliği binasında düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet'in yüzüncü yılını selamladı.

"Halk için cumhuriyet, cumhuriyet için sosyalizm!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan Kurtuluş Mücadelesi anıldı.

Anadolu halkının emperyalizme ve saray iktidarına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin tarihsel önemi vurgulanırken, Türkiye'de burjuvazinin gelişimi ve işçi sınıfının mücadelesi tarihsel bir perspektifle ele alındı.

Etkinliğe TKP Hollanda örgütünün yanı sıra, laik, anti-emperyalist ve eşitlikçi bir Cumhuriyet'ten yana olan birçok Türkiyeli katıldı. Yeni Hollanda Komünist Partisinin gençlik örgütü olan Komünist Gençlik Hareketi'nden (CJB) katılımcıların da ilgiyle takip ettiği etkinlikte Cumhuriyet'in gerçek anlamı ve sosyalist bir cumhuriyetin nasıl kurulacağı üzerine verimli tartışmalar gerçekleştirildi. Türkiye Komünist Partisi'nin 22 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirdiği etkinlikte ilan ettiği Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'yse özel olarak katılımcılar tarafından dikkat çekici bulundu ve soruların odağı oldu.

Amsterdam

Almanya'da yüzüncü yıl etkinlikleri: '100 yıl önce yaptık, yine yaparız'

Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyetin yüzüncü yılını Almanya'nın Hamburg, Berlin ve Münih kentlerinde de “Halk için cumhuriyet, cumhuriyet için sosyalizm!” etkinlikleriyle selamladı.

TKP üye ve dostlarının “Yeni bir cumhuriyet” diyerek bir araya geldikleri etkinliklerde, Cumhuriyet’in kuruluşundan el birliğiyle tasfiye edilişine uzanan sürecin aktarıldığı sunumlar yer aldı.

TKP’nin Cumhuriyet'in 100. yılı için 22 Ekim’de İzmir’de düzenlediği Büyük Halk Buluşması'ndan kesitlerin gösterildiği etkinliklere Alman Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi'nden temsilciler de selamlama konuşması yaptı.

Etkinliklerin sonunda Cumhuriyet fikrini bir kez daha ayağa kaldırmak ve sosyalizm ile buluşturmak için mücadele ve TKP’de örgütlenme çağrısı yapıldı.

Berlin

Hamburg