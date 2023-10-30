Yurt memurundan tavsiyeler: 'AKP'de çalışırsanız giriş çıkış saatleri sorun olmaz'

Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasının ardından öğrencilerin yaşadığı barınma ve yurt sorunları gündem olmaya devam ediyor. Öğrenciler yaşanan olayların ardından yaşadıkları sorunları dile getiriyor ve muhatap alınmak istediklerini ifade ediyor.

soL'un ulaştığı öğrencilerden biri de Sakarya'dan. Sakarya Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci KYK yurdunda yaşadığı sorunları anlatırken bir detaya dikkat çekiyor. Öğrenci, "Biliyorsunuz zaten sorunlar her yerde hemen hemen aynı. Kapasiteden fazlası yurtlarda kalıyor, her şeyde kuyruklara giriyoruz ya da yetersiz besleniyoruz. Ancak zaman zaman buradaki memurlar AKP'nin temsilcileri gibi çalışıyorlar ve öğrencilere AKP standlarında çalışıp çalışmayacaklarına kadar soruyorlar" diyor.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci yaşadığı sorunu şu sözlerle anlatıyor:

"Geçtiğimiz Mayıs ayında oldu bu olay. Yurda sadece 8 dakika geç kalmıştık. Memur 'Neden geç kaldın?' diye sorunda biz de çalışmak zorunda olduğumuzu ve o yüzden istemeden geç kaldığımızı söylemiştik. Memur da bize 'Çalışmaya ihtiyacınız mı var?' diye sordu. Ben de 'İhtiyacım olmasa çalışmazdım zaten' dedim.

'Eğer AKP'de çalışırsanız geç kalmanıza bir şey demeyiz'

Biz öyle deyince memur da 'Başka bir yerde çalışmayı düşünür müsünüz?' dedi. Biz de merak ettik. Nasıl bir iş acaba nasıl bir teklif diye. Sorunca da memur 'Stant görevlisi olmak ister misiniz?' dedi. Daha seçim falan olmamıştı tabi o zaman. Sorduk tabi biz de ne standı nasıl bir stant diye. AKP stantıymış. Memur sonra 'Eğer bu stantta çalışmayı kabul ederseniz giriş çıkış saatleriniz de sorun olmaz. İstediğin saatte gelip gidebilirsin' dedi. Biz kabul etmedik.

Bunun dışında yine bir geç kaldığımız örnek daha yaşandı. Ben de çalışıyordum yine garsonluk yapıyordum. İş yerinde mesai uzadığı için erken çıkamadım ve yurda geç kaldım. Memur yine başladı işte nerden geliyorsun falan diye. Ben de çalıştığımı söyledim. İşin çok yoğun olduğunu söyledim. Zaten cumartesi gecesiydi. Kafelerin en yoğun olduğu gün. Çalışıyordum ve yoğun olduğu için işten erken çıkamadığımı söyledim. Mecburiyetten geç kaldım dedim. Zaten ilk geç kalışımdı benim, daha önce hiç öyle bir şey başıma gelmemişti. Yani hakkımda hiç tutanak ya da geç kalma kaydı yoktu.

Sonra memur sormaya başladı nerde çalışıyorsun, nasıl bir yer orası, şuyu nasıl buyu nasıl diye bir sürü sorular sordu. Sen bizi ciddiye almıyorsun ciddiye alsan geç kalmazdın falan dedi. Ben de sorunun böyle bir şey olmadığını, ciddiye aldığımı elbette ama çalışmak zorunda olduğum için erken gelemediğimi belirttim tekrar. Dediğim gibi ilk geç kalışımdı zaten.

'AKP standına tahammül çalıştığı için geç kalan öğrencilere azar ve hakaret'

Memur sonra beni bir azarladı. Bir azarladı. Şu an hatırlamak bile istemiyorum gerçekten. Neler söyledi tahmin bile edemezsiniz. Vay efendim neydi o kafenin adı. Yok efendim o kafe zaten şöyle bir yermiş. Zoruma gitti gerçekten. Dedim bana tutanak tutun böyle konuşmayın böyle konuşmaya bağırıp çağırmaya hakkınız yok. Tutun tutanağı gerekirse disipline sevk edin ama bu şekilde davranmayın dedim.

Ben de sinirlendim. Sorumlu müdürle konuşacağımı söyledim. Hiç anlamıyorlar da. Git görüş ne yapıyorsan yap diye çıkışıyorlar öğrencilere. O gün de dedim. İşinize gelince geç gelenlere bir şey demiyorsunuz. AKP standında çalışırsak problem yok diyorsunuz. Ama kafede çalışıp geç geleni azarlıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz.

Gerçekten çok daraldık. Hiç bir sorunla ilgilenmiyorlar. Ama konu yurt bekçiliğine gelince fırsat kolluyorlar" diyor.

Milyonlarca öğrencinin geçim sıkıntısı yaşadığı örneklerde önemli bir çoğunluğu da okuyabilmek için çalışmak zorunda kalıyor. Öğrencilerin önemli bir çoğunluğu da kafelerde ve restoranlarda çalışıyor ve garsonluk gibi yoğun sömürü ve ucuz işgücü olarak görülen sektörlerde sigortasız ve güvencesiz çalışıyor. Okuyabilmek için çalışmak zorunda kalan ve çalıştığı için yurda geç kalan öğrencilere yapılan muamelenin AKP'de çalışanlara ya da AKP üyesi olan öğrencilere farklı yapılıyor oluşu öğrenciler tarafından tepki çekiyor. Son yaşanan asansör faciası ile yurt personelinin kendilerine çeki düzen verdiklerini belirten öğrenciler "Bunlar geçici şeyler. Nasıl olduklarını biliyoruz. İki aya kalmaz yine Nemrut tavırlarını takınırlar" diyor