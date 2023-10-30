İş Sanat'tan Vahdettin bestesiyle Cumhuriyet kutlaması

Kendisini "Atatürk'ün kurduğu İş Bankası'nın müzik, sahne sanatları, plastik sanatlar, tarih, müzecilik ve arkeoloji alanlarında faaliyetlerini İş Sanat markası altında toplanması" olarak tanıtan İş Bankasına ait İş Sanat, Cumhuriyet'in 100. yılı için gerçekleştirdiği "Şarkıların Cumhuriyeti" adlı konser programına Sultan Vahdettin'in eseriyle giriş yaptı.

29 Ekim tarihinde Cumhuriyet'in 100. yılında yayınlanan bir saatlik Youtube programında İstanbul Radyosu’nun 1920'li yıllarda icra ettiği şarkılar yer aldı.

Konserin ilk giriş şarkısıysa Sultan Vahdettin'e ait "Ey Melek-haslet Benim Pîrâye-i Cânım mısın" eseriyle başladı. Mustafa Kemal'in 100. yıl önce saraya ve saltanata karşı verdiği mücadelenin içinin boşaltıldığı ve 100. yılında donanmanın Sultan Vahdettin köşkünden selamlandığı günlerde etkinliğin Sultan Vahdettin'in bestesiyle başlaması dikkat çekti.