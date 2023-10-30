TKP'nin podcast yayınları başladı

TKP’nin Sesi'nde TKP'nin Türkiye siyasetine dair değerlendirmelerine, dünyadaki gelişmelere dair yorumlarına ve TKP’den haberlere yer verilecek. Hafta içi her gün saat 07:00'de Spotify, Youtube, Apple Podcast ve Soundcloud’da yayınlanacak.

Bugünün yayınıysa şu şekilde özetlendi:

"Cumhuriyet'in yüzüncü yılı hafta sonuna damgasını vurdu. AKP göstermelik işler yaparken Erdoğan Vahidettin Köşkü'nden selamlamayla mesajını verdi. Holdingler ikiyüzlülükte sıraya girdi. Yurttaşlar ise sokaklarda, meydanlardaydı. Ülkenin komünistleri, yurtseverleri de öyle... TKP’nin Sesi'nde bugün, Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü yansımaları ele alınıyor. Bir yanda Cumhuriyet kelimesinden bile korkup Osmanlıcılıkla Türkiye yüzyılı şovları yapanlar ve onun en büyük işbirlikçisi olmasına rağmen laiklik şovu yapan sermayedarlar. Diğer yanda Cumhuriyet bayrağının taşıyıcısı olanlar. Holdinglerin ve tarikatların el birliği ile çürüttüğü Cumhuriyet'i yeniden ayağa kaldıracak olanlar..."

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2n8cm9ZORnumLx2b4vbPtk?si=X6wkCOnERO6LdIoo7NRLjg

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-selamimiz-kosklerin-degil-halkin-selamidir

YouTube:

iCloud: http://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?i=1000633036417