Güne soL'dan bakın: 30 Ağustos Çarşamba

Afrika'da bir batıcı hükümet daha devrildi: Gabon'daki darbenin arkaplanı

Afrika'da batı yanlısı iktidarlara karşı bir darbe de Gabon'da Fransa yanlısı hükümete karşı bu sabah yapıldı.

Petrol ve uranyum zengini ülkede 56 yıldır süren Fransa müttefiki Bongo ailesinin iktidarı, bu sabah seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından askerin yönetime el koymasıyla sona ermiş gözüküyor.

Grev hakkı olmayan toplu sözleşme: Hakem Kurulu ne açıklarsa o!

Grev hakkının tanınmadığı kamu emekçilerinin toplu sözleşme sürecinde Hakem Kurulu yarın karar verecek ancak emekçiler lehine bir sonuç çıkması beklenmiyor.

İstanbul Valiliği kentte açık alanda içki tüketimini yasakladı

İstanbul Valiliği, yurttaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini yasakladı.

“Güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları”nı ileri süren Valilik, açık alanlarda içkiyi yasakladı.

Hatay'da kesintilere tepki: Sizi rahat bırakmayacağız!

Aylardır elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı ve temiz su sorunu çözülmeyen Hatay'da depremzedeler kalıcı çözüm talebiyle bir kez daha eylem yaptı.

Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti 19 milyon 490 bin lira oldu

Gazeteci Murat Ağırel, Erdoğan'ı korumak için Temmuz ayında günlük kaç milyon harcama yapıldığını yazdı.

TKP'den 30 Ağustos açıklaması: Bu ülkenin emekçilerine yeni zaferler kazandıracağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Bu ülkenin emekçilerine yeni zaferler kazandıracağız" başlıklı açıklamada, "100 yıl sonra bugün, emekçi halkın yönettiği, egemen, bağımsız, laik, Cumhuriyetçi bir Türkiye için yeni bir zafere ihtiyacımız var. Cumhuriyet hak ettiğiyle yani sosyalizmle mutlaka buluşacak ve böylece küllerinden yeniden doğacak. Çaresizliğin umuda ve zafere dönüşebileceğini gösteren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, cesaretiyle bugünümüze ilham veren Anadolu’nun yoksul halkına selam olsun!" denildi.

Amana Foods: Türk ve Suriyeli işçiler, Suriyeli patrona karşı ortak mücadelede

Kocaeli Çayırova’da bulunan Amana Foods fabrikasında Türk ve Suriyeli işçilerin üç yıldır süren ortak örgütlenmesi, patronla açıktan mücadeleye dönüştü.