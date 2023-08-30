Hatay'da kesintilere tepki: Sizi rahat bırakmayacağız!

Hatay Defne'de halk, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerine karşı dün akşam sokağa çıktı.

6 Şubat depremlerinin ardından temiz su sorununun çözülmediği, sık sık elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı Hatay Defne’de biriken sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen depremzedeler, geçtiğimiz haftalarda da temiz su ihtiyaçlarının karşılanması, yıkımların susuz yapılmaması ve hafriyat kamyonlarının hız limitini aşmaması talepleriyle yürüyüş ve oturma eylemleri yapmışlardı.

Temiz su sorunu kısa süreliğine çözülse de kalıcı çözüm talepleri karşılık bulmayan depremzedeler, yetkililere seslerini duyurabilmek için Dursunlu Mahallesi’nde bir kez daha eylem yaptı.



Türkiye Komünist Partisi, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-Sen) ve Dursunlu’da yaşayan depremzedelerin katıldığı eylemde “Boyun eğme memlekete sahip çık” ve “Boyun eğme Defne'ye sahip çık” sloganları atıldı.

'Yetkililerin evinde su varsa, vatandaşın da suyu olacak!'

Akşam saatlerinde “Boyun Eğme” bayraklarıyla mahallede yapılan yürüyüşün ardından TÖB-Sen örgütlenme sekreteri Hizam Hasırcı yetkililere seslendi.



Açıklamasında "Sizlerin evinde su varsa, vatandaşların da evinde su olacak. Aksi halde bu şehirde sizi rahat bırakmayacağız" diyen Hizam Hasırcı, iktidar ve muhalefet partileriyle belediye başkanlarını uyardı.



Açıklamada, “İçecek suyu bulmada zorlanırken hijyen için gereken suya da maalesef yetkililerin beceriksizliği sayesinde ulaşamıyoruz. Dursunlu Mahallesi’nde maalesef su yok, insanlar sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Artık yeter diyoruz. Su sıkıntısıyla birlikte hava sıcaklığının da artması mahalle halkını maalesef bir salgınla karşı karşıya bırakabilir” ifadelerine yer veren Hisarcı, HATSU ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerineyse “7 aydır hangi vatandaşımızın evine geçmiş olsuna geldiniz?” sorusunu yönelterek tepki gösterdi.



soL’a konuşan TKP Hatay il yöneticisi Murat Özdemir de “Su, elektrik, barınma, ulaşım yani insanca yaşam şartlarına ulaşana kadar bu şehirde ne iktidara ne de muhalefete huzur vermeyeceğiz” diyerek eylemlerin diğer mahallelerde de devam edeceğini ve Türkiye Komünist Partisi olarak sürecin takipçisi ve parçası olduklarını belirtti.