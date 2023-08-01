Hataylı depremzedeler 'temiz su' için sokağa indi: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Depremden en çok hasar gören illerin başında gelen Hatay’da temiz su sorunu, yıkımın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen çözülemedi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte uyulmayan "yerinde ayrıştırma" ve "susuz enkaz kaldırma" yasakları nedeniyle asbest tehlikesi de büyüyor.

Biriken sorunlara çözüm bulunmasını isteyen depremzedeler Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nde sokağa çıktı. Temiz su verilmesini, yıkımların susuz yapılmasını ve hafriyat kamyonlarının hız limitini aşmamasını isteyen yurttaşlar alkışlarla yürüdü. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri oturma eyleminin ardından temiz su sorununun kısa süreliğine çözüldüğünü belirten depremzedeler, kalıcı çözüm talep etti.

'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Mahalleli adına konuşan Türkiye Komünist Partisi üyesi Murat Özdemir, seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek şunları söyledi:

''Barınma sorunu, elektrik sorunu, su sorunu. Sürekli karşımıza bu sorunlar çıkıyor. Bizler, devletten ve belediyelerden şunu istiyoruz: Bizim içme suyumuzu, atık suyumuzu, kullanım suyumuzu çözsünler. Aylardır burada bitle, haşereyle, susuzlukla uğraşıyoruz. Çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz, çocuklarımız hastalıklarla boğuşuyor. Geçen hafta burada bir oturma eylemi yaptık, geldiler 'Sorununuzu çözeceğiz' dediler. Herhangi bir çözüm yok. Bu devletin ya da belediyelerin yapamayacağı iş değil. İnsanca yaşamak istiyoruz. Seçimden önce herkes geldi, burayı gezdi. Şimdi hiç kimse yok. Bu eylem bir son değil. Bütün milletvekillerine, belediyelere, siyasi partilere sesleniyoruz gelin bu sorunu çözün. Bu mahalle burada böyle bırakılmaz. Buraya kim geliyorsa garanti vermek zorunda, biz bu eylemleri sürdüreceğiz. Geçen hafta su gelecek dediler. İki gün verildi, üçüncü gün yine yok. Türkiye Komünist Partisi olarak bu mücadelenin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.''

'Gerekirse her gün eylem yapacağız'

Yetkililerin çözüm için harekete geçmesini isteyen Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı ise temiz su sorununun çözelmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Bizler altı ayı aşkındır bu sorunları yaşarken, tek bir yetkili gelmemiştir. Deprem sonrası kasalarının peşine düşen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremzedeleri maalesef görmezden geliyor. Halkımız öfkeli. Eğer suyumuz gelmezse her gün eylem yapacağız, gerekirse trafiği keseceğiz.''