Hatay'da şirketler de valilik de kararı 'unuttu': Susuz yıkım ve yerinde ayrıştırma yapılıyor!

Deprem bölgesi Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında, "yerinde ayrıştırma" ve "susuz enkaz kaldırma" yasağa rağmen devam ediyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hatay İl Örgütü şirketlerin yasak kararına uymadığını, görevlilerin ise şikayetlere rağmen işlem yapmadığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yerel yönetimlerin deprem bölgelerinde aldıkları kararla susuz enkaz kaldırma çalışması ve yerinde ayrıştırma işlemleri yasaklanmıştı. Uzmanların özellikle asbest tehlikesine dikkat çektikleri susuz yıkımlarda ve yerinde ayrıştırma işlemleri sonucunda özellikle solunum yollarında sağlık sorunlarına yol açıyor.

Konuyu gündeme getiren TKP Hatay İl Örgütü, "Şirketlerin bu denli pervasız ve cüretkar olmasının nedeni, iktidar, kolluk kuvveti, muhalefet ve belediyelerin kar ve rant uğruna göz yummasıdır" açıklamasını yaptı. TKP'liler susuz enkaz kaldırma ve yerinde ayrıştırma işlemlerinin şikayet edilmesine rağmen emniyet, valilik ve kaymakamlığın hiçbir işlem yapmadığını belirtti.

TKP Hatay İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Valiliğin açıkladığı 'yerinde ayrıştırma' yapılmayacağı kararına rağmen yıkım şirketleri görüntü alınmaması için keyfi bir şekilde yolları trafiğe kapatıp, susuz yıkım ve yerinde ayrıştırma yapıyor. Yurttaşların kaymakamlığa, valiliğe ve emniyete şikayetleri üzerine herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Şirketlerin bu denli pervasız ve cüretkar olmasının nedeni, iktidar, kolluk kuvveti, muhalefet ve belediyelerin kar ve rant uğruna göz yummasıdır. Halk sağlığının kâr ve rant uğruna hiçe sayanların ENSESİNDEYİZ."