TKP'den Akbelen için buluşma çağrısı: 'Yağma düzenine karşı devletleştirme'

Türkiye Komünist Partisi, Akbelen Ormanı'ndaki doğa talanına karşı yarın Kadıköy'de eylem yapacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda süren ağaç kıyımına karşı yarın Kadıköy'de eylem düzenleyecek.

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan çağrıda, "Kâr hırsıyla ormanlarımızı katleden para babalarının yakasına yapışacağız. Enerji sektöründeki yağma düzenine son vereceğiz. Yağma düzenine karşı devletleştirme demek için Kadıköy'de buluşuyoruz" denildi.

"Akbelen halkındır!" başlıklı eylem, yarın saat 19.30'da Kadıköy-Beşiktaş İskelesi önünde yapılacak.

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