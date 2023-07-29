Akbelen’de ağaç kıyımı yapan şirketin santrallerine 5 yılda 1 milyar lira teşvik ödenmiş

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bodrum Milas'taki Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapan Limak Holding'in Bodrum Yeniköy ve Kemerköy'deki Termik Santrali için devletten aldıkları teşvik tutarını açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli" dedi.

Söz konusu tutarın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından termik santral şirketlerine üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için ödendiğini belirten Yavuzyılmaz, paylaşımına 'Yani üretilmeyen elektrik için!' notunu düştü.