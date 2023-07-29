Marmaris'ten Akbelen'e destek: Orman İşletme Müdürlüğü'nün yolu kapatıldı

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

İkizköylülerin mücadelesine bir destek de Marmaris'ten geldi. Akbelen Marmaris Dayanışması adıyla bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplandı. Yurttaşlar, sloganlar eşliğinde karayolunu araç trafiğine kapattı.

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımının doğada geri dönülemez tahribatlara yol açacağı belirtilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Bugün 2 yıl önce Marmaris'te yaşadığımız büyük yangın felaketinin yıldönümü. Küresel ısınma ve çevre kıyımı nedeniyle her gün ormanlarımızı, suyumuzu kaybediyoruz, havamız solunamaz hale geliyor. Buna rağmen bir avuç gözü doymaz para babası, arkalarında iktidarın tam desteği ve onayıyla talana ve yağmaya devam ediyor. Denizleriyle, ormanlarıyla dünyanın en güzel köşelerinden birini, balıyla, zeytiniyle, yağıyla, ülkenin en verimli topraklarını cehenneme çevirmeye and içmiş gibiler. “Hani ülkeyi düşman işgal etseydi, ancak bu kadarını yapardı herhalde” diyecek duruma geldik. O nedenle, son sözüm özellikle de ağzından 'vatan' lafı düşmeyenlere: vatan tam da Akbelen’dir; ondan başka vatan yok, hiç olmadı ve olmayacak. O da, biz ne kadar sahip çıkarsak o kadar olacak.''