Akbelen Ormanı'nda kesim sürüyor: İkizköylüler'e saldırı, gözaltılar var

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy halkı Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı direnişini sürdürüyor.

Bu sabah saatlerinde ekipler bölgede yine kesime başlarken, İkizköylülere ve onlara desteğe gelenlere polis ve jandarma saldırdı. Kesim alanına giriş çıkışlara izin verilmezken, gözaltına alınanlar oldu.

Bölgede yaşayanlar ağaç kesimine tepki gösterdi. 50 kişilik bir grup Milas-Ören karayolunu keserek YK enerji personel servisinin ve Orman işletme müdürlüğü iş araçlarının geçişini engelledi.

Yüreğimiz yanıyor. Jandarma koruyor, şirket kesiyor. Yüreğimiz yanıyor. Ama vazgeçmeyeceğiz. Koca bir ormanı yok etmenize izin vermeyeceğiz!#Akbelenedokunmapic.twitter.com/TaOrI2vA07 — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) July 29, 2023