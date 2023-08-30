İstanbul Valiliği kentte açık alanda içki tüketimini yasakladı

İstanbul Valiliği, yurttaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini yasakladı.

İstanbul Valisi Davut Gül imzası ile ilgili yerlere gönderilen kararda, “Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması, hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur” ifadeleri kullanıldı.

Karar gereği halka açık alanlarda içki tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak ve alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.

BirGün'ün ulaştığı Valilik kaynakları, söz konusu kararı doğrularken konu hakkında açıklama yapılacağını bildirdi.

Halkın huzurunu bozanlar alkollüymüş!

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, 17 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan “Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” başlıklı genelgede, yasağın gerekçesi ile ilgili, olaylara karışan şahısların çoğunlukla alkollü olduklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Davut Gül imzalı genelgede “İlgili makamlara yapılan şikayetlerde, ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları, umuma açık park, plaj, sahil ve benzeri alanlarda alkol alan şahısların çevreye rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebep oldukları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İlgili karar, İBB’ye, ilçe kaymakamlıklarına, ilçe belediye başkanlıklarına, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına gönderildi.