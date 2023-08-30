Valilik suyu bulandırıyor: İçki yasağı mevcut yasada yok, karar eski değil yeni

İstanbul’da açık alanlarda içki yasağına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül konuştu. Vali Gül kararın eski olduğunu ve kendilerinin sadece eski kararı hatırlattığını öne sürdü ve kararın gerekçelerinden birinin de ‘kadınların huzuru’ olduğunu iddia etti.

Vali'nin eski diyerek hatırlattığı genelge 17 Ağustos tarihinde kurumlara gönderilen yeni bir genelge. Henüz kamuya duyurulmayan karar, bugün T24'ten Eray Görgülü'nün konuyu belgeleriyle haberleştirmesi üzerine ortaya çıktı. Eski hiçbir karar ve genelgede alkollü içkilerin tüketiminin açık alanda yasaklandığına ilişkin bir ibare yoktu.

Fakat buna rağmen Vali Gül, gazeteci Nevşin Mengü'ye verdiği demeçte yeni yasak getirmediklerini, mevcut yasaları hatırlattıklarını söyledi. Mevcut yasada, alkollü içkinin açık alanda tüketimine dair bir yasaklama yok.

Gül'ün ifadelerini aktaran Mengü şunları söyledi:

"Vali Gül, yaptığı ilçe ve muhtar ziyaretlerinde bazı kişi ve grupların yüksek düzeyde alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiğinin çokça iletildiğini söyledi. Kadınların da İstanbul'da korkmadan gece geç saatlerde dahi park ve sahillerde rahatsız edilmeden vakit geçirmesinin hakkı olduğunu hatırlattı. Bu genelge ile buna da dikkat çekmek istediklerini belirtti."

Valilik resmi açıklama yaptı

Öte yandan İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesinde, söz konusu karar hakkında bir basın açıklaması da yapıldı.

“Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız” denen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,

Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi

Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Ne olmuştu?

“Güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları”nı ileri süren Valilik, açık alanlarda içkiyi yasakladı.

Davut Gül imzalı genelgede “İlgili makamlara yapılan şikayetlerde, ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından, kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları, umuma açık park, plaj, sahil ve benzeri alanlarda alkol alan şahısların çevreye rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebep oldukları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İlgili karar, İBB’ye, ilçe kaymakamlıklarına, ilçe belediye başkanlıklarına, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına gönderildi.

Karar gereği halka açık alanlarda içki tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak.