Grev hakkı olmayan toplu sözleşme: Hakem Kurulu ne açıklarsa o!

Altı milyona yakın kamu emekçisini ve yaklaşık iki buçuk milyon kamu personel emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmuştu.

Dün 4. kez bir araya gelen Kurulun son toplantısını yarın yapması ve kamu emekçisi maaşları ile kamu personel emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştırması bekleniyor.

Yarın zam kararını verecek olan Kamu Hakem Kurulu'nun başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener yapıyor.

Kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken ile Erdoğan tarafından atanan akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu yer alıyor.

Sendikaları temsilen ise kurulda Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal yer alıyor.

Emekçiler masada temsil edilmiyor

Büro-İş İstanbul Şube Başkanı Meliha Asan grev hakkının tanınmadığı toplu sözleşme görüşmelerinin şeffaf yürütülmediğini, emekçileri temsil iddiasıyla masada yer alanların delegasyonun yapısı nedeniyle emekçileri temsil etmediğini dile getirdi.

Asan masaya oturan heyetin kimlerden oluştuğunu şöyle açıkladı:

"On üç iş koluna ayrılan ve bu işkollarında örgütlenen sendikaların en çok üyesi olanlarının birer temsilcisi. Örneğin eğitim iş kolunda en çok üyeye sahip olan sendika maalesef Eğitim-Bir Sen ve bu işkolundan temsilci olarak Eğitim-Bir Sen delege gönderebiliyor.

Bu biçimde tespit edilen on üç kişiye kamuda örgütlü, üye sayısı en fazla olan üç konfederasyonunun birer temsilcisi (Memur-Sen, Türk Kamu-Sen ve KESK) de eklenince kamu personelini temsil edecek heyet oluşmuş oluyor. Heyetin başkanı da en çok üyeye sahip konfederasyonun, Memur-Sen’in, genel başkanı oluyor."

Üye kaybeden Memur-Sen formülü buldu: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru

Geçim sıkıntısının kamu emekçileri açısından çok yakıcı bir hal aldığını belirten Asan, özellikle büyük şehirlerde çalışanların kira, ulaşım, vb. kalemlerdeki muazzam fiyat artışları karşısında çaresiz kaldığını vurguladı.

Bu nedenle emekçilerin sessiz kalan sendikalara tepkili olduğunu dile getiren Asan, Memur-Sen'in son iki yılda dışardan da gözlemlenebilir bir şekilde üye kaybettiğini söyledi.

Memur-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmasında bu üye kaybının etkisi olduğu belirtiliyor. Ancak kuruldan emekçiler lehine bir karar çıkmasıysa beklenmiyor.

Asan "Artık TİS görüşmelerinde her şey talep edilebilir. Nasılsa anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu var. Hakem kuruluna gidilir, süreç biraz daha uzar. Hakem kurulu dediğimiz şeyin bileşimi ise yine yetkili sendikalar ve cumhurbaşkanının kendisi tarafından atananlardan oluşuyor. Sonuçta bu toplam önümüzdeki iki yılki zam oranımızı belirliyor" dedi.

Emekçinin tek silahı grev

Çalışanların elindeki tek silahın grev hakkı olduğunu dile getiren Asan "Bu hak kamu personeline tanınmıyor. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları sendikaların çağrısı ile yapılan iş bırakma eylemlerinin cezanlandırılamayacağını söylüyor. Ancak yine de fiilen uygulama çabalarımız etkisiz kalıyor. Grev hakkı olmadan bir toplu sözleşme süreci elbette her daim eşitsiz yürüyor" diye belirtti.

Kamu emekçilerinin taleplerinin "aslında çok basit" olduğunu söyleyen Asan bunları şöyle sıraladı:

"İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz.

Çalışırken maaşımıza etki eden ek ödemeler emekliliğimize de yansıtılsın istiyoruz.

Ek göstergelerdeki eşitsizlik ortadan kalksın, 3600 ek gösterge sadece amirlere değil tüm memurlara verilsin.

Vergi dilimimiz sabitlensin.

Kamu personeline kira, ulaşım ve yiyecek yardımı yapılsın.

Pek çok eşitsizliğe neden olan yardımcı hizmetler hizmet sınıfı kaldırılsın.

Kamuda mülakat tamamen ortadan kalksın.

Kamuda örgütlenmenin önündeki tüm sınırlar, barajlar, anti demokratik uygulamalar kaldırılsın.

Bağımsız, özgür, şeffaf toplu sözleşme görüşmeleri yürütülsün."