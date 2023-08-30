Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti 19 milyon 490 bin lira oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Mali Tablosu açıklandı. 2023 ilk 4 ayında Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam 832 milyon 285 bin liraydı. Mart ayında günlük 8 milyon 169 bin lira olan günlük koruma gideri Nisan Ayında günlük 10 milyon 614 bin liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 2023 yılı bütçesi 6 milyar 637 milyon lira olarak açıklanmıştı.
Gazeteci Murat Ağırel, Cumhurbaşkanlığı Koruma giderlerinin Temmuz ayında 583 milyon lira olduğunu açıkladı.
Ağırel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanlığı Koruma gideri Temmuz ayında 583 milyon TL oldu. Yani Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı koruma gideri GÜNLÜK 19 milyon 490 Bin TL oldu.”
Cumhurbaşkanlığı Koruma gideri Temmuz ayında 583 milyon TL oldu.— Murat AĞIREL (@muratagirel) August 29, 2023
Yani Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı koruma gideri GÜNLÜK 19 milyon 490 Bin TL oldu. pic.twitter.com/TgQdGawvtB