Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti 19 milyon 490 bin lira oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Mali Tablosu açıklandı. 2023 ilk 4 ayında Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam 832 milyon 285 bin liraydı. Mart ayında günlük 8 milyon 169 bin lira olan günlük koruma gideri Nisan Ayında günlük 10 milyon 614 bin liraya yükselmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 2023 yılı bütçesi 6 milyar 637 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Cumhurbaşkanlığı Koruma giderlerinin Temmuz ayında 583 milyon lira olduğunu açıkladı.

Ağırel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı Koruma gideri Temmuz ayında 583 milyon TL oldu. Yani Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı koruma gideri GÜNLÜK 19 milyon 490 Bin TL oldu.”