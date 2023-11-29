Güne soL'dan bakın: 29 Kasım 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

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soL TV | Batan imparatorluk: Fatih Terim Fonu bilmecesi

Ünlü titan vurgunuyla ismini öğrendiğimiz, Çiftlikbank vakasında "yok artık ya" tepkileri verdiğimiz, bugünün Ponzisi yani saadet zinciri, karşımıza bu sefer şu isimle çıktı: Fatih Terim fonu!

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soL TV | Batan imparatorluk: Fatih Terim Fonu bilmecesi

soL’a Sansür’de bu hafta: Yargıda 'ABD’nin köpekleri' mesaisi ve Hilal Kaplan’ın itibarı

İlk bölümü sansürlenen "soL'a Sansür" programı ikinci bölümünde Hilal Kaplan'ı konu ediniyor.

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soL’a Sansür’de bu hafta: Yargıda 'ABD’nin köpekleri' mesaisi ve Hilal Kaplan’ın itibarı

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit: 'Karıma, kızıma tecavüz edeceklermiş, benim kafama sıkacaklarmış'

Gazeteci Murat Ağırel, "Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu" sözleriyle tehdit edildiğini açıkladı.

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Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit: 'Karıma, kızıma tecavüz edeceklermiş, benim kafama sıkacaklarmış'

Valilik duyurdu: İstanbul'da fırtına nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da fırtına nedeniyle Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan yurttaşın hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Valilik duyurdu: İstanbul'da fırtına nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı'nın takımının sponsoru kripto para borsası Tomya'nın sahibi tutuklandı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'nin sponsoru Tomya ile ilgili soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Tomya’nın sahibi Yavuz Usta ile şirketin eski danışmanı Ece Pulaş’ın da olduğu belirlendi.

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Acun Ilıcalı'nın takımının sponsoru kripto para borsası Tomya'nın sahibi tutuklandı

Diyarbakır'da Lufian Tekstil’de işçi kıyımı

Fabrikada, işçilerin çoğunun sendikalı olmasından rahatsız olan patronun "küçülme" bahanesiyle sendikalı işçilerden "kurtulmayı" planladığı belirtiliyor.

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Diyarbakır'da Lufian Tekstil’de işçi kıyımı

Türkiye'den çekip gitmek - 1 : Yolculuk

Yola çıkıyorsun, rota değişiyor. İşler planlandığı gibi gitmiyor. Aileni son kez arayıp kampa giriyorsun. Parayı bastırıp "Kürttür, Alevidir" kağıdı alıyorsun. Varmadan, kendin olmaktan çıkıyorsun. 

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Türkiye'den çekip gitmek - 1 : Yolculuk

Erdoğan'ın alıntıladığı Tevfik Fikret'in 'Millet Şarkısı' üzerine

Cumhurbaşkanı'nın 20 Kasım konuşmasında alıntıladığı dizelerin kime ait olduğunu sorgulamadığı tahmin edilebilir: Konuşmasından önce sorgulasaydı, herhalde bunları okumazdı.

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Erdoğan'ın alıntıladığı Tevfik Fikret'in 'Millet Şarkısı' üzerine

Özak patronu istedi, valilik eylem yasağı kararı aldı, jandarma işçilere saldırdı

Şanlıurfa'da Özak Tekstil işçilerinin direnişe geçmesinin ardından valilik 4 gün eylem yasağı kararı aldı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen gözaltına alındı.

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Özak patronu istedi, valilik eylem yasağı kararı aldı, jandarma işçilere saldırdı