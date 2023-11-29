Güne soL'dan bakın: 29 Kasım 2023

soL TV | Batan imparatorluk: Fatih Terim Fonu bilmecesi

Ünlü titan vurgunuyla ismini öğrendiğimiz, Çiftlikbank vakasında "yok artık ya" tepkileri verdiğimiz, bugünün Ponzisi yani saadet zinciri, karşımıza bu sefer şu isimle çıktı: Fatih Terim fonu!

soL’a Sansür’de bu hafta: Yargıda 'ABD’nin köpekleri' mesaisi ve Hilal Kaplan’ın itibarı

İlk bölümü sansürlenen "soL'a Sansür" programı ikinci bölümünde Hilal Kaplan'ı konu ediniyor.

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit: 'Karıma, kızıma tecavüz edeceklermiş, benim kafama sıkacaklarmış'

Gazeteci Murat Ağırel, "Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu" sözleriyle tehdit edildiğini açıkladı.

Valilik duyurdu: İstanbul'da fırtına nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da fırtına nedeniyle Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan yurttaşın hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın takımının sponsoru kripto para borsası Tomya'nın sahibi tutuklandı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'nin sponsoru Tomya ile ilgili soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Tomya’nın sahibi Yavuz Usta ile şirketin eski danışmanı Ece Pulaş’ın da olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da Lufian Tekstil’de işçi kıyımı

Fabrikada, işçilerin çoğunun sendikalı olmasından rahatsız olan patronun "küçülme" bahanesiyle sendikalı işçilerden "kurtulmayı" planladığı belirtiliyor.

Türkiye'den çekip gitmek - 1 : Yolculuk

Yola çıkıyorsun, rota değişiyor. İşler planlandığı gibi gitmiyor. Aileni son kez arayıp kampa giriyorsun. Parayı bastırıp "Kürttür, Alevidir" kağıdı alıyorsun. Varmadan, kendin olmaktan çıkıyorsun.

Erdoğan'ın alıntıladığı Tevfik Fikret'in 'Millet Şarkısı' üzerine

Cumhurbaşkanı'nın 20 Kasım konuşmasında alıntıladığı dizelerin kime ait olduğunu sorgulamadığı tahmin edilebilir: Konuşmasından önce sorgulasaydı, herhalde bunları okumazdı.

Özak patronu istedi, valilik eylem yasağı kararı aldı, jandarma işçilere saldırdı

Şanlıurfa'da Özak Tekstil işçilerinin direnişe geçmesinin ardından valilik 4 gün eylem yasağı kararı aldı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen gözaltına alındı.