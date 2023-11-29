Özak patronu istedi, valilik eylem yasağı kararı aldı, jandarma işçilere saldırdı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlenen Özak Tekstil işçilerinin direnişe geçmesinin ardından valilik kentte 4 gün süreyle eylem yasağı ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada bugün saat 13.00'ten 2 Aralık saat 23.59'a kadar il sınırları içinde her türlü açık alandaki eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

BİRTEK-SEN valiliğin kararını sosyal medya hesabından "Özak Patronunun emriyle Urfa’da eylem yasağı!" sözleriyle duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada "Şanlıurfa Valiliği, Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası’ üzerine, fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı. Bu kanunsuz kararı tanımıyoruz!" denildi.

Jandarmadan işçilere saldırı, sendika başkanı gözaltında

Valiliğin eylem yasağı kararının ardından BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Türkmen gözaltı aracından yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, valiliğin yasak kararının ardından Özak patronunun emriyle jandarmanın işçilere coplarla saldırdığını, kendisinin de yaka paça gözaltına alındığını duyurdu.

"Valilik kararından sonra işçilere bir açıklama yapmamıza bile izin verilmeden jandarmanın saldırısına uğradık. Zorla yaka paça gözaltına alındım. Özak patronunun emriyle…. Özak direnişine sahip çıkın! Direne direne kazanacağız" diyen Türkmen tüm Türkiye'ye Özak işçilerine sahip çıkma çağrısında bulundu.