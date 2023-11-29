Diyarbakır'da Lufian Tekstil’de işçi kıyımı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Lufian Tekstil’de işçiler küçülme bahanesiyle işten çıkarılmak isteniyor.

Patronların Ensesindeyiz’e gelen ihbara göre Lufian Tekstil’de çalışan işçiler zorla işten çıkarıldıklarını ilettiler. İşçiler, işveren tarafından işyerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle ihbarname imzalamaya mecbur bırakıldıklarını anlattılar. İhbarnamede 29 Aralık’ta işlerinin son bulacağı söylenen işçiler “Tam yeni yıla girerken kışın ortasında ortada bırakılıyoruz” dediler.

Lufian Tekstil’de daha önce 8 işçi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Teksif Sendikası'nın pek çok üyesi olduğu fabrikada, işçilerin çoğunun sendikalı olmasının patronu rahatsız ettiği, bu nedenle küçülmeye gittiği iddia edilerek bütün sendikalı işçilerden kurtulmak istendiği, daha sonra yeni bir yerde fabrikanın açılmasının planlandığı söylendi.

Küçülme iddiasına karşın fazla mesai

Öte yandan işçiler küçülmeye gidildiği iddia edilmesine rağmen sürekli mesaiye kaldıklarını, mesai ücretlerinin elden verildiğini, iki aydır maaş bordrolarını alamadıklarını belirttiler.

Patronun temsilcisi yöneticilerin, işçilere “Siz çok düzensizsiniz, sendikalısınız, bu yüzden başka yerde işyerini açacağız” dediği öğrenildi. İşten çıkarılan ve henüz çıkarılmayan işçilerin bu duruma tepkisiz kalmayarak birlikte iş durdurma eylemi yaptıkları, patronunsa jandarmayla birlikte eylemi sonlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Yöneticilerin, direnen işçileri “İşlerine son verileceğini, buranın kapatılacağını, bir daha da bu sektörde hiç iş bulamayacaklarını” söyleyerek tehdit ettikleri belirtildi. Ayrıca işçiler, bir süredir yemeklerin öncesine göre özensiz çıktığı, lavaboların kirli bırakıldığı ve temizlenmediğini vurguladılar.

Lufian tekstil işçileri haklarının takipçisi olacaklarını ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan açıklamada da "Lufian Tekstil patronu bilmelidir ki, Lufian Tekstil'de yaşanılan süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.