Direnen Ataşehir Belediyesi işçileri THTM’nin ilk toplantısına katıldı

Ataşehir Belediyesi yönetiminin hukuksuz bir şekilde emekli ettiği 9 işçiden biri olan Hasan Karaçay, direnişlerinin 56. gününde Türkiye Halk Temcilcileri’nin İstanbul Anadolu yakasında yaptığı toplantıya katıldı.

Anadolu yakasının temsilcilerinin seçildiği toplantının ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuşan Karaçay, meclisin kurulmasının emekçiler için bir gereklilik olduğunu söyleyerek THTM’yi selamladı.

Direnişlerinin 56. günü olduğunu ifade eden Karaçay “Haksız hukuksuz, insan onuruna yakışmayan bir şekilde işten atıldık. Bizler işimize iade edilene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğimizi söylüyoruz, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. ‘Hak, hukuk, adalet!’ diyen bir partinin belediyesi çalışanlarını bu şekilde işten atamaz, atmamalıdır. Bu işten atılma başarılı olursa diğer belediyelerde benzer şekilde işten atılmalar başlayacak. Diğer belediyelerde çalışan arkadaşlarımızla konuşuyoruz, Ataşehir Belediyesi’nin yaptığı zorla emeklilik uygulamasının başarıya ulaşması durumunda bunun örneklerinin kendi belediyelerinde çoğalmasından korkuyorlar. Biz direnmeye devam edeceğiz, insanları bizimle dayanışmaya, yanımızda olmaya çağırıyoruz. Mücadelemize omuz vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

'THTM iyi ki kuruldu!'

Karaçay sözlerine son verirken THTM’nin kuruluşuna dair şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Ataşehir Belediyesi Direnişçileri olarak Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ni selamlıyoruz. Katıldığımız bu mecliste gördüklerimiz bizleri yeniden umutlandırdı. Gecikmiş bir adım olarak gördüğümüz THTM biz emekçiler için gerçek bir gereklilikti, THMT iyi ki kuruldu. Bizler de emekçilerin sesi olacak bu meclisin bir parçası olmayı istiyoruz.”

Ne olmuştu?

İşçilerin talebi olmadan emekli edilemeyeceği hususu kanunlarla güvence altına alınmışken Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde (Ataper) çalışan 9 işçinin iş akdi emeklilik bahanesiyle sonlandırılmış, emekli olmak istemediğini dile getiren işçilere ise kendi başlarının çaresini bakmaları söylenmişti. İşçilerden Hasan Karaçay ve Gönül Gültekin 2 Ekim Pazartesi gününden beri belediyenin önünde direnişlerini sürdürüyor.