Ataşehir Belediyesi’nde 9 işçi zorla emekli edildi

Patronların Ensesindeyiz’e gelen bilgiye göre, Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde (Ataper) çalışan 9 işçi kendi isteği dışında, Kod 8 olarak bilinen maddeyle zorla emekli edildi.

İşten atılan işçilerden biri olan Hasan Karaçay PE’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"13 Eylül günü Ataper tarafından aranarak emekli edileceğim söylendi. Ben de kendi isteğim dışında böyle bir durumu kabul etmeyeceğimi söyledim. İşe gitmeye devam ettim. Geçen hafta cuma günü tekrar aranarak pazartesi günü işe gelebileceğimi ama salı gününden itibaren işten çıkarılacağım söylendi.

Salı günü sabah işe gittim ancak giriş bilgilerimi okuyan makine kartımı okumadı. SGK’yı aradım, Kod 8’le işten çıkarıldığımı öğrendim. Son iki günde sekiz arkadaşım daha aynı gerekçeyle işten çıkarıldı.’’

Yaşanan hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğini bildiren işçi, Pazartesi günü belediye önünde direnişe başlayacağını sözlerine ekledi.

PE: Karar hukuksuz

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Mart ayında yapılan yasal düzenlemeyle çalışanların resen emekli edilmesi hukuki olarak kendi isteği dışında mümkün değilken belediye yönetiminin aldığı kararın hukuksuz olduğunu bildirdi.

Öte yandan işten çıkarmaların daha da artacağı, özellikle kamuoyunda EYT’li olarak bilinen çalışanların bu yolla emekliliğe sevk edileceği iddia ediliyor.

PE'ye göre yerel seçim öncesi alınan bu hukuksuz kararlar bir tür yeni kadrolaşma anlamına geliyor.