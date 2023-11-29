Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit: 'Karıma, kızıma tecavüz edeceklermiş, benim kafama sıkacaklarmış'

Futbol dünyasındaki usulsüzlükleri yazan ve Dilan-Engin Polat çiftinin kara para akladığının ortaya çıkmasında büyük bir rol oynayan gazeteci Murat Ağırel, tehdit edildiğini Halk TV'de Şule Aydın ile Kayda Geçsin programında canlı yayınında açıkladı.

Ölümle tehdit edildiğini belirten Ağırel, karısına ve çocuğuna da tecavüzle tehdit edildiğini duyurdu.

'Savcılığa şikayet ettim'

Gazeteci Murat Ağırel konuya dair şunları söyledi:

''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu. Bunların hepsini ben Savcılığa bildirdim. Kız kardeşlerimi de hedefe koydular. Bunu yapan bir camianın taraftarı değil, onlar adına hareket ettiğini belirten örgütlü bir yapı. Sağolsun Sayın Savcımız bunun örgütlü bir yapı olduğunu; Telegram ve Whatsapp hesaplarının da kendi aralarında mesajlaştıklarının da tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Sağolsun Emniyet yetkilileri de o hesapların isimlerini aldılar."

'Bunun peşini bırakmayacağım'

"Fazla değil 5-10 güne kadar bütün hepsinin yapısını çıkarırız, bununla ilgili soruşturmayı başlatacağız Murat Bey' dedi. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar bu mesajlarla ilgili. Bütün hepsiyle ilgili de faaliyete geçtiler. Bunun peşini bırakmayacağım ben."