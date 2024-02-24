Güne soL'dan bakın: 24 Şubat 2024

Bilimsel eğitimin temellerine dinamit: Biyoloji dersine 'yaratılış' müdahalesine tepkiler artıyor

Müfredattan evrimi tümden silemeyen MEB biyoloji dersinin odağına 'yaratılış' kavramını koymaya çalışıyor. Bilim insanları gericilikte bu yeni aşamaya karşı güçlü bir duruş sergilemeye çağırıyor.

'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmini gösterimden kaldırtmak istedi: Avukatı Yasin Hayal'i de savunmuş

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösteriminin durdurulması için mahkemeye başvuran İlkim Karaca'nın avukatının Yasin Hayal’in de avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

Dardanos Orman Kampı ranta açılıyor: 'Sahiller halkındır, sermayeye bırakılamaz'

Kazdağları Ekoloji Platformu, Dardanos Orman Kampını yapılaşmaya açacak imar planının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan konuşurken açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı

Erdoğan'ın Sakarya mitingine katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartına el konuldu.

Türkiye İsrail'e sebze-meyve ihracatında ilk sırada

İsrail'e en çok sebze meyve ihracatı yapan ülke Türkiye oldu.

TKP Kocaeli adaylarını tanıttı: 'Biz bu kenti sermaye sınıfından daha iyi yönetiriz'

Türkiye Komünist Partisi Kocaeli bölgesindeki adaylarını basın toplantısında duyurdu. Adaylar, "Biz bu kenti sermaye sınıfından daha iyi yönetiriz" dedi.

Fatsalılar kazandı: Siyanürlü altın madeni kapatıldı

Fatsa halkının mücadelesi sonucu ruhsatı yenilenmeyen altın madeni faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Siyanürle altın ayrıştırılan madende üretim yapılamayacak.

5 yılda 845 taşınmaz özelleştirildi: 'Kamu varlıkları yok pahasına satıldı'

Son 5 yılda 845 taşınmazın özelleştirildiğini açıklayan Bakan Şimşek, 'atıl kamu taşınmazlarına azami bir şekilde katma değer katıldığını' öne sürdü.

Hizbullahçılar sokakta: Kar maskesi takıp, 'Yaşasın şeriat' pankartı astılar

Hizbullahçılar Konya'dan sonra Diyarbakır'da "Yaşasın şeriat" pankartlarıyla ortaya çıktı.

Su hızarları: Nehir vadilerinde unutulup giden bir miras

Türkiye’deki çok sayıda nehir vadisinde varlığı bilinen su hızarlarından günümüze ulaşan hiçbir örneğin olmaması, coğrafyanın hafızasını koruyamadığımızı gösteriyor…

13 yıl, 8 bakan geçti: Çukurova Havalimanı bu seçime de yetişmedi

13 yıl önce inşaatına başlanan ve 8 ulaştırma bakanı eskiten Çukurova Havalimanı’nın ocak ayında açılacağı duyurulmuştu.

4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı arttı

4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı arttı. Kurslarda 2017’de 87 bin olan çocuk sayısı, 2024’te 211 bini aştı.