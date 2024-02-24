TKP Kocaeli adaylarını tanıttı: 'Biz bu kenti sermaye sınıfından daha iyi yönetiriz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kocaeli bölgesindeki adaylarını il binasındaki toplantıyla duyurdu. "Zübüklerden Kurtuluyoruz" sloganıyla seçim başlangıcını veren TKP Kocaeli ilinde büyükşehir ve tüm ilçelerde çıkardıklarını adaylarıyla yerel seçimlerde komünist belediyecilik şiarını yükselteceklerini duyurdu.

Aday tanıtım toplantısında ilk sözü alan TKP MYK Üyesi Ozan Yılmaz belediye hizmetlerinin tamamen piyasalaştırıldığını ve taşeronlaştırıldığını söyledi. İlkesiz ittifaklar vurgusu yapan Yılmaz, "Buradaki bu rantçı belediyecilik anlayışını, tamamen değiştirmek için TKP yola çıkmış durumda. Rant bu kadar büyük olunca, siyaset tarzı da buna uyumlu hale geliyor. Partiler önemsizleşiyor, kişi kültü yaratılıyor" dedi.

Yılmaz şunları belirtti:

"Belediye, müteahhitlerin kasalarını doldurduğu yerler haline gelmiş durumda. Bahsettiğimiz hizmetler, aslında insanların temel ihtiyaçlarını doğrudan etkileyen hizmetler. Barınmasını, halk sağlığını, çevre sağlığını doğrudan etkiliyor. Doğanın, canlıların, hayvanların korunmasını doğrudan etkiliyor. Kültür sanat faaliyetlerini doğrudan ilgilendiriyor. Bu hizmetlerin hepsi, birilerinin kazanç kapısı haline gelmiş durumda.

İlkesiz ittifakları görüyoruz. Parti içi kavgalar ayyuka çıkmış durumda. Bu tartışmanın temel sebebi buradaki rantın paylaşımı olduğunu çok iyi biliyoruz. Belediyeleri bugün hangi düzen partisi yönetirse yönetsin, hangi başkan yönetirse yönetsin, yaptıkları şey ortaya çıkmış bu büyük rantı kimin ve nasıl dağıtacağı ile ilgilenmek. Kar yoksa onlar için hizmet de yoktur. Rant bu kadar büyük olunca, aday gösterilmeyince başka partiden bile aday olabiliyorsunuz.

Bizce bunun adı çok açıkça hırsızlıktır. Önce bu tabloyu karşımıza almamız gerekiyor. Buradaki bu rantçı belediyecilik anlayışını, tamamen değiştirmek için TKP yola çıkmış durumda. Rant bu kadar büyük olunca, siyaset tarzı da buna uyumlu hale geliyor. Partiler önemsizleşiyor, kişi kültü yaratılıyor. Kimin nereden, hangi partiden aday olduğunun bile takip edilmesi zorlaşıyor."

'Gebze’deki adaylık bir CHP ortaklığı ve ittifakı ile ortaya çıkmış adaylık'

Bu tabloyu "zübüklük" olarak nitelendiren Ozan Yılmaz, bu tablonun değiştirmeden ülkenin bir çıkışının olmadığını, bu yüzden TKP’nin seçimlere girdiğini belirtti. TKP’nin adaylarının, bu kenti çok iyi yöneteceğini söyledi.

Basının Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze Belediyesi Başkan Adayı Erkan Baş ve TİP ile neden işbirliği kurulmadığını sorması üzerine Yılmaz şunları söyledi:

"TİP ile merkezi düzeyde iki parti arasında görüşmeler oldu. Gebze konusunda bir görüşme gerçekleştirmedik. Erkan Başı tartışmak adına değil derdimiz, ama Gebze adaylığı üzerinden şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye’de sosyalistlerin, bağımsız bir hattı savunması gerektiğini, CHP’nin ve düzen partilerinin gölgesinden çıkarak toplumla buluşması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle Gebze’deki adaylık bir CHP ortaklığı ve ittifakı ile ortaya çıkmış adaylık. Biz burada CHP ile ortaklığı doğru bulmuyoruz. Erkan Baş’ı CHP’nin adayı olarak görüyoruz.

Rantçı belediyecilik sadece AKP’ye has bir konu değil. Bugün CHP’nin bir çok belediyesi aynı zihniyet ile yönetiliyor. Bir yandan bu varken biz CHP ile siyasi birlikteliği doğru bulmuyoruz. O nedenle Gebze’de kendi adayımızı çıkarttık."

'Kocaeli’den TKP üyesi bir işçi olarak aday oldum'

Aydaner Aktaş, Kocaeli’yi ve Türkiye’yi yöneteceklerini belirttikten sonra, Kocaeli halkını, rantçılara karşı, kendilerine oy vermeye çağırdı.

Kocaeli’nin emekçi kenti olduğunu belirten Aktaş, sözlerine şöyle başladı:

‘’Ben de işçi olarak, işçi kenti Kocaeli’nden, TKP üyesi bir işçi olarak aday oldum. 18 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. Dolayısıyla Kocaeli Türkiye’nin kalbi denilebilecek bir yer. Yüzbinlerce işçinin çalıştığı bir havzada, ekmeğin bile pahalı olduğu bir yer.Burada bir çarpıklık var. Bu kabul edilemez bir durum. Bizim gibi hayat koşullarını yaşayan, yarını göremeyen, çocuğunun geleceğini göremeyen işçiler var. Komünistler bu ülkenin gerçek anlamda bekçileridir. Emekçilerin yarattığı katma değere, bir avuç patron, bizler yoksullaşırken, zenginleşiyor. Bunun karşısına dikilmek lazım.’’

'Biz bu kenti sermaye sınıfından daha iyi yönetiriz'

Kocaeli’de emekçilerin yoğunluklu yaşadığı Gebze ilçesinden belediye başkan adayı olan Mehmet Kılıç, şunları belirtti;

‘’Gebze’de oturuyorum.26 yıldır Gebze’de bir fabrikada çalışmaktayım. Aynı zamanda o fabrikanın işyeri sendika baş temsilcisiyim. 30 yıldır Gebze’de gördüğüm çarpıklaşan bir kent, emekçilerin yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı, sanatın, kültürün, sporun emekçilere ulaşmadığı bir yer. Gebze’de niye biz emekçiler aday olduk? Gebze Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin yer aldığı bir yer. İşçi kenti. Bizler üretiyor ve yaratıyoruz. Üretenler bu kenti yönetebilir de. Bir algı oluşturdular, işçiler yönetemez. İşçiler yönetir.Tüm dünyaya da göstermiştir. Biz Gebze’deki emekçiler olarak kentin sorunlarını biliyoruz. Arkamızda partimizin aklının, bilincinin ve biliminin olduğunu biliyoruz. Biz bu kenti sermaye sınıfından daha iyi yönetiriz.

Bizler bu kente değer katıyoruz. Tüm değerleri biz yaratıyoruz. Bu zübüklerden kurtulmak adına, eşitlik özgürlük, var olan kaynakların halka verilmesi adına Gebze’den adayım.’’

Toplantının sonunda ise Kocaeli’nin ilçelerindeki adayların isimleri paylaşıldı.

Türkiye Komünist Partisi’nin Kocaeli Belediye Başkan Adayları şöyle;