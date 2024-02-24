Türkiye İsrail'e sebze-meyve ihracatında ilk sırada

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Sakarya'daki mitinginde İsrail'in Gazze'ye saldırına karşı Batı'yı seyretmekle suçladı, "Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor. Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi" dedi. İktidarın dilinde, yandaş medyanın manşetinde her gün Filistin var. Saldırı altındaki Filistin'e destek söylem düzeyinde kalırken, İsrail'le ticari ilişkileri aralıksız sürüyor.

Türkiye liste başında

Kudüs Haber Ağı (Quds News Network), İsrail Tarım Bakanlığı'nın ihracat verileri, Türkiye İsrail'e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkelerin başında yer aldığını ortaya koydu. Türkiye'yi Ürdün, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin takip etti. İsrail sebze meyve ihtiyacının yüzde 55'ini Türkiye'den karşılıyor.

AKP, bir yandan Filistin'i desteklediklerini iddia ederken diğer yandan İsrail'le işbirliğine devam ediyor. BOTAŞ'ın en önemli müşterilerinden biri İsrail. Zorlu Enerji sahibi olduğu dört doğalgaz çevrim santrali İsrail enerji piyasasına elektrik üretiyor. En büyük çimento ve demir üreticileri İsrail'e ihracata devam ediyor. Çatışmaların yeniden tırmandığı 7 Ekim'den bu yana yüzlerce gemi Türkiye'den İsrail'e mal taşıdı ve taşımaya devam ediyor.