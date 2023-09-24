Güne soL'dan bakın: 24 Eylül Pazar

Emeklilerden Kartal'da miting: 'İnsanca yaşamak hakkımız'

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) çağrısıyla emekliler, İstanbul Kartal'da "Adalet istiyoruz; insanca yaşamak hakkımız" talebiyle miting düzenledi.

Ebrar Sitesi ailelerinden müzeye itiraz: 'Tarlayı imara açanlardan hesap sorulsun'

Pazarcık merkezli depremde en çok can kaybının olduğu Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden ailelerin mücadelesi sürüyor. Aileler enkaz alanına yapılacak müzeye karşı çıktı.

TKP Osmaniye İl Örgütü binası açıldı

TKP'nin Osmaniye İl Örgütü binasının açılışına katılan MK üyesi Savaş Sarı "Türkiye’ye de Osmaniye’ye de sosyalizm çok yakışacak" dedi.

YSK Başkanı Yener: Seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak

Yerel seçim takviminin 1 Ocak'ta başlayacağını açıklayan YSK Başkanı Yener, elektronik uygulamaya ilişkin "Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır" dedi.

Patronların Ensesindeyiz: Mücadele dolu yeni bir dönem başlıyor

Her gün yeni kavgalara giren bir örgütlenme: Patronların Ensesindeyiz. İşçilerin patronlara karşı silahı. PE’yi ve son dönemdeki çıkışını Neslihan Eroğlu’yla konuştuk.

Hatay asbeste karşı yürüyecek

Yarın Hatay'da, enkazlarda tespit edilen asbest ve çeşitli kimyasal maddelere yönelik, yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Suriye'de IŞID'in zarar verdiği arkeolojik alanların bugünü ve yarını

Suriye'deki arkeolojik alanlara IŞİD'in verdiği zararın büyük kısmının telafisi mümkün değil. Bununla birlikte restore edilebilecek örnekler için çalışmalar devam ediyor.

Kendini inşa eden insan: Yılmaz Güney'in gençlik öyküleri

Emre Falay soL için yazdı: 50’li yılların ikinci yarısı. Adana’da, on sekizinde bir delikanlı. Okumaya, edebiyata meraklı. Kendini inşa eder Yılmaz Güney. Öyküleri bir başlangıçtır.

Nedim Günsür’ün toplumcu sanatı ve biriken özlemlere

Fide Lale Durak soL için yazdı: Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde oluşan politik bakışın bize kazandırdığı toplumcu gerçekçi sanatçılar, Türk resmi için önemli yapıtlara imza attılar. Sadece yüzeysel bir batı hayranlığı ile üretip bir çıkmaz sokağa girmek yerine; var oldukları, havasını suyunu ezbere bildikleri ve küçümsemedikleri ülkelerinde kök salan, giderek yeşeren özgün işler yaptılar.