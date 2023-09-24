TKP Osmaniye İl Örgütü binası açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Osmaniye İl Örgütü bugün açıldı.

TKP Merkez Komitesi üyesi Savaş Sarı il binası açılışında yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından kentte depremzedelere dayanışma elini uzatan yoldaşlarının uydurma gerekçelerle gözaltına alınarak çalışmalarından alıkonulmak istendiğini hatırlattı.

'O zor günlerde bir söz verdik'

Sarı "Düziçi Semt evi açılışında da Osmaniye’de halkla dayanışmayı hep birlikte örgütlediğimiz o zorlu günlerde de TKP olarak bir söz verdik kendimize ve sizlere. Yurtseverliğin, laikliğin, emeğin bayrağı Osmaniye’ye dikilmişti ve artık bu bayrak hiç inmeyecekti" dedi.

Bu sözü vermelerinin bir nedeninin Osmaniye’de insanların karşı karşıya oldukları zorluklar olduğunu belirten Sarı "bir nedeni de Osmaniye’de insanların gözlerinde taşıdıkları umut ve yaşama tutunma iradesiydi" dedi.

'Sosyalizmin bayrağını dalgalandıracağız'

Osmaniye'nin "komünist siyaset açısından zor bir yer olduğu"na ilişkin görüşe katılmadıklarını vurgulayan Sarı "Türkiye’de bugün sömürü, yağma hüküm sürüyorsa, tarikatlar çeteler at koşturuyorsa bu Türkiye’deki eşitsiz düzen ve onun savunucularının uygulama ve politikalarından kaynaklanmaktadır. Ne Osmaniye’de ne de memleketimizin başka yerlerinde yurtseverliğin, laik bir ülke istencinin, eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı koyan vicdanın hiç de zayıf olmadığı, aksine çok güçlü olduğu düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Sarı "Yeter ki halkın örgütlü irade ve gücünü ayağa kaldırmayı becerelim. Yeter ki bu ülkenin emekçilerinin ülkelerine, emeklerine ve hayata sahip çıkacakları bir örgütlü gücü yaratalım. Osmaniye’nin bugünkü hali karşısında şunu açık yüreklilikle söylemeliyiz: Türkiye’ye de Osmaniye’ye de sosyalizm çok yakışacak. Osmaniye'nin emekçi insanlarını Sosyalist Türkiye için bir araya getirme iddasıyla bugün yeni bir adım atıyor, il binamızı açıyoruz. Yarın için de sözümüz olsun Osmaniye’de mahalle mahalle emekçileri örgütleyecek, yeni semt evlerimizde eşitliğin ve sosyalizmin bayrağını dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

'Dayanışmayı ev ev örmeye devam ediyoruz'

Açılışta konuşan TKP Üyesi Fatih Feriz ise Hatay'da depremin ardından içme suyu sıkıntısına çözüm için TKP'nin dört adet endüstriyel su arıtma cihazı ürettiğini hatırlatarak "Bu cihazlar, bölgede günlük 120 bin litre içme suyu sağlıyor. O gün şunu gördük bizden bize fark bile ettirmeden çaldıkları bir şey vardı bu kapitalist sistemin: Dayanışma…" dedi. "Bizler TKP'ye gönül vermiş, dayanışmaya girmiş kişiler olarak bizden çalınan dayanışma kültürüne sahip çıkıyor ve dayanışmayı ev ev örmeye devam ediyoruz" dedi ve TKP'de örgütlenmeye davet etti.

Osmaniye'de ne olmuştu?

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin ardından dayanışma merkezi olarak kullanılan binaya 15 Şubat tarihinde polis baskını düzenlenmiş, çok sayıda TKP üyesi gözaltına alınmıştı. Polisin dayanışma çalışmalarını engellemek üzere baskın düzenlediği Yunus Emre Mahallesi'ndeki bina 22 Şubat tarihinde Yunus Emre Semt Evi olarak TKP tarafından açılmıştı.

28 Şubat tarihinde polis semt evine bir kez daha baskın düzenlemiş, 7 parti üyesi "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" iddiasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.