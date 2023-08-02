Osmaniyeli depremzedeler anlattı: Mahallede su yok, kanalizasyon sokağa akıyor

6 Şubat depremlerinden sonra yıkım yaşanan bölgelerdeki sorunlar sürüyor. Hatay'da temiz su sorununun kalıcı olarak çözülmesini isteyen depremzedeler, yetkililere seslerini duyurabilmek için sokağa çıkarken, Osmaniye'deki depremzedeler de plansız ve düzensiz yapılan yıkımlardan şikayetçi.

Kentin merkez ilçesi ve köylerinde ağır hasarlı bina ve işyerlerinin yıkımları henüz tamamlanabilmiş değil. Öte yandan yıkım ihalesini alan firmalar ve belediye bu işlemler sırasında yeterli önlem almıyor. Bölgede yıkımlar sırasında sulama yapılmıyor.

Zaten havanın çok sıcak olduğu kentte halk susuz yapılan yıkımlar nedeniyle kapıları ve pencereleri kapatmak zorunda kalıyor.

Bir haftadır su yok

Merkez Yeni Mahalle'de ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında da mahallenin şebeke içme suyu borusu patladı. Mahallede bazı evlere yaklaşık bir haftadır su verilmediği öğrenilirken, mahalleli belediye su arıza ekiplerini aramalarına rağmen halen sularının kesik olduğunu söyledi.

Kanalizasyon haftalardır akıyor

İstiklal Mahallesi'nde ise yine yıkım sırasında bu kez kanalizasyon borusu patlatıldı. Borunun yaklaşık 1 ay önce patladığını söyleyen Osmaniyeli bir depremzede, haftalardır sorunun çözülmediğini, sıcakta kanalizasyon kokusuyla baş etmek zorunda kaldıklarını üstelik bölgede salgın hastalıktan endişelenmeye başladıklarını anlattı.

Etrafta ağır hasarlı binalar da hâlâ yıkılmış değil. Yaya trafiğine açık sokaklarda bulunan ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor.