Ebrar Sitesi ailelerinden müzeye itiraz: 'Tarlayı imara açanlardan hesap sorulsun'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık merkezli depremde en çok can kaybının olduğu Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden ailelerin mücadelesi sürüyor.

Maraş'ta 1400 yurttaşın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi istinat duvarı önünde buluşan aileler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ebrar Sitesi'nin enkazına yapılması planlanan müzeye karşı çıkararak sorumlulardan hesap sormaya çağırdılar.

Her ay Ebrar Sitesi önünde buluşacaklarını söyleyen aileler müzeye karşı çıkararak şunları söyledi: "Nerede Cumhurbaşkanı, nerede bir yetkili? Arayıp bir başsağlığı bile dilemediler. Burada yüzlerce insanları kaybettik. Bu müteahhitlerin, sorumluların sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyoruz."

7 aydır adalet mücadelesi veren aileler, Ebrar Sitesi'nin fiziki şartlarını onaylayan 39 kişiden şikayetçi olmuştu. Şikayetçi olunanların içinde belediye başkanı, eski belediye başkanları, proje müdürleri, kontrol müdürleri ve idari sorumlular bulunuyor.

'Burası patlıcan, marul tarlasıydı?'

Öte yandan DHA'ya konuşan Ebrar Sitesi'nde 2 kızını, 3 torununu ve 3 de yeğenini kaybeden Sema Kutlu da daha önce tarla olan bir yerin imara açılmasına tepki göstererek, "Buralar patlıcan tarlasıydı, marul tarlasıydı. Buralara 5 katlıdan başka izin verilmiyordu. Neden 11 katlı bu binalara izin verildi, neden bu imzalar atıldı? İmza atanlara şunu diyorum, vicdanınız rahat mı, rahat uyuyabiliyor musunuz, akşamları yastığa başınızı koyduğunuzda rahat mısınız?" dedi.

Enkazda 9 saat kaldıktan sonra kurtarılan Fatma Nur Özbağış da Ebrar Sitesi'nde anne ve babasını kaybettiğini belirtti. Yaşadığı binanın, depremin 10'uncu saniyesinde yıkıldığını ifade eden Özbağış, şunları söyledi.

'İmar izni verenlerden hesap sorulmasını istiyorum'

"İkinci kattan tek sağ çıkan benim, 9 saat boyunca anne ve baba diye yalvardım. Hiç kimse sesimizi duymadı, sesimizi duymamaya devam ediyorlar. Sesimizi duyun, anne ve babamı kaybettiğim, tanıdığım insanları kaybettiğim yere müze yapmanızı istemiyorum. Adalet sağlayın. Burası imara açılmamalıydı. İmara açılmayacaktı, imara açılamaz dediniz, neden imara açtınız, neden 11-12 katlı binalar yaptınız, üstüne neden teras katlar çıktınız? İlk 10 saniyede yıkıldı benim binam. 2012 yılında belediyenin vermiş olduğu imceleme var. O incelemede 'Ebrar Sitesi Berk Apartmanı N Blok incelenmiştir, onaylanmıştır, yaşamaya uygundur' diye imza attınız ama ilk 10 saniye yıkıldı. İlk 10 saniyede yıkılan annemle babamı kaybettim ben, 9 saat sonra çıktım enkazdan hiç kimse yardım etmedi. Yardım etmediğinize hiçbir şey demiyorum çünkü yıkım çok büyüktü ama buraya imar izni verenlerden hesap sorulmasını istiyorum."