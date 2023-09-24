Emeklilerden Kartal'da miting: 'İnsanca yaşamak hakkımız'

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye’de en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lirayla geçinmeye çalışan emekliler, insanca bir yaşam için İstanbul Kartal Meydanı’nda bir araya geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) çağrısı ile bir araya gelen emeklilerin buluşması derneklerin yanı sıra siyasi partiler de destek verdi.

TKP de alanda

Daha önce buluşmaya katılacağını açıklayan Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü de hem açtığı dayanışma masasıyla emeklileri mücadele etmeye çağırdı hem de alandaki yerini aldı.

‘Kimseden sadaka istemiyoruz'

Buluşmada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı:

“2008 yılında AKP'nin çıkardığı 5510 sayılı yasayla emekli aylıkları sistematik bir biçimde düşürüldü. Aylık bağlama oranı, katsayılar, milli gelirden aldığı pay düşürüldü. Bugün milyonlarca emekli bir ucube sistem olarak uydurulan Hazine'den tamamlanarak 7 bin 500 lira emekli aylığına mahkum edildi. Bir de utanmadan sıkılmadan en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yaptık diyorlar. Bu söylem ülkeyi yöneten siyasi iktidar açısından övünülmesi değil, utanılması gereken bir itiraftır.

Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisini nasıl yaşatıyorsa bir ülke gençlerine de o geleceği vaat etmektedir. Bir ülkenin emeklisini nasıl yaşattığı o ülkenin ancak gururudur.

Temmuz ayındaki artışlarda milyonlarca emekli arkadaşımız bir lira bile ücret artışı almadı. 7 bin 500 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Tepkiler üzerine dediler ki, ‘iki ikramiye vereceğiz emeklilere' Dini bayramlarda iki ikramiye başladı. Önce 2018'de bin lira, 2021'de bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira yaptılar. ‘Yüzde 100 arttırdık' dediler ama aynı dönemde sadece gıda enflasyonu, TÜİK'in yalan rakamlarıyla bile yüzde 400 artmıştı. Şimdi önümüzde 29 Ekim var. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılı.

Kartal Meydanı'ndan bir kez daha söyleyelim; emekliler bayramdan bayrama hatırlanacak insanlar değildir. Bu ülkenin emeklisi bunu hak etmiyor. Bütün emeklilere insanca yaşayacak bir ücret verilmelidir. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da hep birlikte mücadele edeceğiz.

'Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir'

Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kıdem tazminatı kazanılmış hakkımızdır. Çocuklarımızın emanetidir. Kıdem tazminatı son kalemizdir. Kırımızı çizgimizdir, asla teslim etmeyeceğiz. Bu güne kadar kıdem tazminatını fona devretmek için düğmeye basan çok bakanlar, başbakanlar gördük. Ama onların hepsi Türkiye işçi sınıfının, sendikaların ve DİSK'in duvarlarına çarpıp geri döndüler. Yeniden gündeme getirirlerse DİSK olarak tüm gücümüzle sonuna kadar savunacağız.

İktidara çağrımız şudur; bu kıdem tazminatını fona devretme rüyanızdan artık vazgeçin. Kıdem tazminatı defterini bir daha açmamak üzere kapatın.

'İnsanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz'

Kartal Meydanı'ndan irademizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Sizin Orta Vadeli Programınız varsa emeğin mücadele programı vardır diyoruz. Kıdem tazminatımıza el uzatmanıza asla izin vermeyeceğiz. Emeklilikte adaleti, eşitliği sağlayana kadar mücadele edeceğiz.

Emekli maaşlarının insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi için son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret için başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklarımız için hep birlikte yan yana mücadele edeceğiz.”